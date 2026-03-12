Казахстанский суд отменил депортацию 17-летнего Тимура Туркова, сбежавшего из России из-за антивоенных взглядов

Апелляционная коллегия Западно-Казахстанского областного суда отменила решение суда нижестоящей инстанции о депортации в Россию 17-летнего Тимура Туркова, сбежавшего из дома из-за антивоенной позиции. Об этом сообщает издание «Уральская неделя».

На заседании присутствовала приехавшая из России бабушка Тимура, являющаяся его официальным опекуном. Отвечая на вопросы судьи, она заявила, что ее внуку может угрожать опасность в случае возвращения в Россию. Ранее спецдокладчик ООН по вопросам прав человека в России Мариана Кацарова направила на имя президента Казахстана письмо с просьбой не депортировать Туркова в Россию.

В декабре ювенальный суд Уральска признал Туркова виновным в незаконном пересечении границы, постановил выдворить его из Казахстана и запретить въезд на пять лет. Подросток с помощью правозащитников и нанятого ими адвоката смог оспорить это решение.

Тимур жил в селе Летки Мурманской области с бабушкой и дедушкой. По его словам, его мать умерла, а отец бросил семью. Окончив девятый класс, он решил уехать из России и автостопом добрался до Казахстана. «С целью подать на статус беженца в связи с несогласием с политическим курсом РФ, страхом из-за возможной отправки на войну по достижении 18 лет», — так объяснил он свой поступок. В ночь на 12 сентября прошлого года на тот момент 16-летний Турков нелегально пересек границу и попросил убежища, обратившись к сотрудникам пограничной службы комитета нацбезопасности. Его поместили в центр для детей в трудной жизненной ситуации в Уральске.