В Казахстане расследуют дело о фиктивных разрешениях на проживание. Юристы опровергают слухи о массовой депортации антивоенных россиян

Комитет национальной безопасности Казахстана расследует уголовное дело о подделке разрешений на временное проживание в стране. Информация об этом появилась в СМИ со ссылкой на анонимных правозащитников. По их словам, расследование может привести к «массовой депортации» в Россию антивоенных россиян, в том числе мужчин призывного возраста. The Insider поговорил с юристами и правозащитниками и выяснил, что покупатели фиктивных документов проходят по делу как свидетели и уголовной ответственности не несут. Максимальным последствием для них может стать аннулирование разрешения на проживание и выдворение из страны в случае длительного нелегального пребывания. При этом правозащитники рекомендуют тем, кто пользовался такими схемами, покинуть Казахстан, если в России им грозит преследование.

Информацию о наличии уголовного дела подтвердили в проектах помощи антивоенным россиянам InTransit и «Ковчег», а также попросивший об анонимности юрист в Казахстане.



При этом юрист подчеркивает, что покупатели нелегальных документов проходят именно в качестве свидетелей, а не подозреваемых. По его словам, им не грозит уголовное преследование.

«В Казахстане предусмотрена жесткая ответственность для продавцов фиктивных документов, но не для покупателей».

Юрист разъясняет, что самое серьезное последствие, которое может грозить россиянам за покупку фиктивного разрешения на временное проживание — это его аннулирование. В таком случае человек оказывается в нелегальном статусе. Если срок пребывания в таком статусе превышает год, человеку действительно может грозить выдворение. Юрист говорит:

«Наказание зависит от срока превышения пребывания после аннулирования. Если срок менее года, при участии юриста можно рассчитывать на штраф. Если более года — высока вероятность выдворения по решению суда».

По его словам, Комитет национальной безопасности Казахстана занимается делами о фиктивных и поддельных документах на постоянной основе. Опыт юриста показывает, что вызовы на допросы проходят достаточно спокойно: сотрудников в первую очередь интересует, кто именно продал документы, а не создание проблем для иностранца. Кроме того, проходящие по делу свидетели имеют право на свободный выезд из страны.

В разговоре с The Insider основательница проекта «Ковчег» Анастасия Буракова сказала, что проблема покупки и продажи миграционных документов сейчас распространена не только в Казахстане. Мошенники регулярно пытаются опубликовать рекламу своих услуг в чатах «Ковчега».

По словам Бураковой, в проект обращались вызванные на допрос свидетели по уголовному делу в Казахстане, но все они действительно приобретали поддельные документы. Она говорит:

«Нам писали в бот люди, которые столкнулись с такими допросами в рамках возбужденных уголовных дел в Казахстане, — к сожалению, в той выборке, что есть у нас, они действительно пользовались услугами таких людей. Здесь наша рекомендация, когда всё уже случилось, — уезжать из страны. Правонарушения и преступления на территории другой страны действительно могут грозить депортацией, но при чем здесь антивоенная позиция, мне не совсем понятно».

В InTransit рассказали, что к ним пока не обращались по этому вопросу, но подчеркнули, что среди купивших фиктивные документы могут быть дезертиры, люди с риском политического преследования в России и просто не согласные с войной. Таким людям рекомендуется уехать в более безопасные страны.

«Само по себе это правонарушение может быть чисто бюрократическим, подобные случаи бывают и в Европе. Главный вопрос в том, не используется ли это дело специально для того, чтобы депортировать тех, кто находится под угрозой преследования в РФ. <...> Сейчас ситуация в Казахстане ужесточается: усиливается сотрудничество с Россией, угроз депортации становится больше. Бывают случаи, когда даже правозащитникам крайне сложно “отбить” людей от выдачи, приходится задействовать МИДы европейских стран», — сказала представительница InTransit.

Казахстан действительно заметно ужесточил режим для антивоенных россиян. Помимо общего ограничения сроков пребывания для граждан ЕАЭС и закрытия «серых» схем долгого проживания власти Казахстана всё чаще идут навстречу Москве в просьбах об экстрадиции и депортации, причем даже в отношении людей с поданными заявлениями на убежище. Например, 1 февраля власти Казахстана депортировали в Россию 25-летнего IT-разработчика Александра Качкуркина, сфабриковав протоколы об административных правонарушениях. В России его задержали прямо в самолете по уголовному делу о госизмене. 2 февраля полиция Казахстана передала российским военным бежавшего с военной базы РФ в казахстанском Приозерске дезертира Семёна Бажукова. Также Казахстан удовлетворил запрос России об экстрадиции бывшей сотрудницы штаба Навального Юлии Емельяновой.

