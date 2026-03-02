Суд в Алматы отказал в убежище петербургской активистке Юлии Емельяновой. Ранее Казахстан согласился выдать ее России

Суд в Алматы отказал в убежище активистке из Санкт-Петербурга Юлии Емельяновой, которая была арестована в Казахстане в сентябре прошлого года. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на «Антивоенный комитет», который помогает активистке. Как пояснил юрист организации, формально Казахстан пока не может экстрадировать россиянку, поскольку решение суда еще не вступило в законную силу и защита Емельяновой намерена его обжаловать.

В январе Генпрокуратура Казахстана удовлетворила запрос России об экстрадиции Емельяновой. В феврале ведомство сообщило, что выдача будет приостановлена до тех пор, пока просьба Емельяновой об убежище не пройдет все стадии рассмотрения.

Юлия Емельянова, которая в прошлом была волонтером в петербургском штабе Алексея Навального, покинула Россию после того, как в 2021 году на нее завели уголовное дело, обвинив в краже телефона у таксиста. В августе 2025 года она летела во Вьетнам с пересадкой в Казахстане и была задержана в аэропорту Алматы, поскольку находилась в розыске по запросу России. После ареста Емельянова подала прошение об убежище.