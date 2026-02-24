Казахстан приостановил экстрадицию чеченца Мансура Мовлаева, обвиняемого в России в экстремизме

Верховный суд Казахстана приостановил экстрадицию чеченца Мансура Мовлаева, которого в России обвиняют в экстремизме и вымогательстве. Информацию об этом опубликовала адвокат Мовлаева Рена Керимова.

Ранее издание «Медиазона» сообщало, что Комитет ООН по правам человека направил Казахстану письмо с требованием воздержаться от его экстрадиции до рассмотрения по существу жалобы по его делу. Юрист Вадим Дроздов рассказал изданию, что в период с 2019 по 2020 год Мовлаев передавал информацию о похищениях, насильственных исчезновениях, пытках и фабрикации уголовных дел в Чечне оппозиционным каналам в Telegram, в том числе 1ADAT.

Решение об экстрадиции было принято генеральной прокуратурой Казахстана 30 января. На тот момент процедура рассмотрения его прошения о предоставлении убежища еще не была завершена.

Как писал ранее The Insider, Мовлаева задержали в Казахстане по запросу России в мае прошлого года, после чего его защита и подала прошение об убежище. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал The Insider, что Мовлаев, вероятно, был связан с Telegram-каналом SIYDAC, который использовался для шантажа. Авторы канала втирались в доверие к сторонникам Кадырова и тайно записывали компрометирующие видео и разговоры, в которых обсуждались интимные темы. Позднее у жертв вымогали деньги под угрозой публикации этих записей на канале. И Мовлаев, и его адвокаты неоднократно заявляли, что в Чечне ему грозит смерть.

Мовлаеву 29 лет. В 2020 году его приговорили к трем годам колонии по обвинению в распространении наркотиков, которое он считает сфабрикованным. В 2022 году Мовлаев вышел по условно-досрочному освобождению, но вскоре его похитили силовики в Чечне и удерживали в одной из секретных тюрем. Тогда на него завели дело об экстремизме. Мовлаеву удалось сбежать, после чего он по поддельному паспорту перебрался в Кыргызстан.

В Кыргызстане Мовлаева задержали за незаконное пересечение границы и в ноябре 2023 года приговорили к шести месяцам заключения с последующим выдворением. В суде активист сам просил приговорить его к максимальному сроку, опасаясь депортации в Россию. После освобождения он самостоятельно покинул Кыргызстан и около полутора лет прожил в Казахстане. В октябре 2024 года Мовлаев сообщил о похищении в Чечне своих братьев Зелимхана и Хамзата, которых удерживали и пытали, чтобы оказать на него давление.