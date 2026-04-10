Фестиваль поклонников Аллы Пугачевой в Москве отменили после доноса

Ежегодный фестиваль «Пугачевская весна», который объединяет поклонников певицы Аллы Пугачевой, отменили после жалоб серийного доносчика Виталия Бородина. Об этом заявил продюсер проекта Андрей Краснобаев.

«Фестиваль в этом году действительно отменили из-за давления общественников. Спросите у Бородина, как так вышло. Альтернативы мероприятию мы пока не придумали», — сказал он в разговоре с РИА «Новости».

Арт-фестиваль «Пугачевская весна» должен был пройти 15 апреля в Москве. Он приурочен к дню рождения певицы. В соцсетях проекта поясняется, что его организуют поклонники творчества Пугачевой, чтобы «объединить участников фан-движения». У группы фестиваля в соцсети «ВКонтакте» 10 тысяч подписчиков.

Ранее в Генпрокуратуру с требованием отменить «Пугачевскую весну» обращался серийный доносчик и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, отмечает «Коммерсантъ». В интервью «Газете.ру» он говорил, что мероприятие нужно отменить «ради безопасности людей».

«Могут прийти как фанаты, так и недоброжелатели, которые могут и подраться. С нашей стороны задача таких вещей не допускать. Пугачева как красная тряпка. Многие требуют, чтобы ее убрали везде и больше не показывали. Поэтому к этому мероприятию нужно подходить ответственно. Лица, отвечающие за концерт, должны понимать, что он может навредить. Пугачевой самой нет, не дай Бог, какая-нибудь провокация случится, будут последствия. Мы переживаем за безопасность граждан», — утверждал он.

Виталий Бородин ранее неоднократно призывал признать Аллу Пугачеву «иностранным агентом», он также регулярно пишет обращения в Генпрокуратуру с просьбой проверить артистов и журналистов. Например, после его доносов был отменен концерт лидера группы «Несчастный случай», к реальному сроку приговорен комик Артемий Останин. Он также писал жалобы на издание «Проект», комика Александра Гудкова, певца Валерия Меладзе и других.