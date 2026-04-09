Журналиста Олега Ролдугина, автора расследования об окружении Кадырова, задержали по делу о персональных данных

В Москве был задержан журналист, сооснователь газеты «Собеседник» Олег Ролдугин. Ему вменяют незаконное использование персональных данных (ст. 272.1 УК РФ). РИА «Новости» опубликовало видео задержания журналиста.

Ранее сегодня издание «Новая газета» сообщило об обыске в редакции в Москве. По словам журналистов, силовики пришли с обыском в редакцию издания по адресу Потаповский переулок, 3 около полудня в четверг, 9 апреля. В здание не пустили сотрудников и адвокатов. Позднее ТАСС со ссылкой на правоохранителей сообщил, что обыск в редакции связан с делом Ролдугина. Также обыск прошел дома у Ролдугина, после чего его увезли на допрос в ГСУ МВД по Москве. Защитника к нему также не пускают. На 17:00 по Москве обыск в редакции продолжался.

5 главных расследований Олега Ролдугина

1. О миллиардном имуществе министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева

В издании «Собеседник», которое под давлением российских властей было закрыто в 2024 году, Ролдугин занимал должность заместителя главного редактора, а затем — главного редактора. В 2022 году там было опубликовано его расследование о недвижимости министра сельского хозяйства и сына секретаря Совбеза Николая Патрушева Дмитрия Патрушева. Из него выяснилось, что министр и его семья владеют имуществом более чем на 3 млрд рублей. Одно из поместий находится на территории заповедника Серебряный Бор, причем сведения о нем отсутствуют на кадастровых картах и в Росреестре. Журналистам удалось сфотографировать машины с номерами, зарегистрированными на Патрушева и его гражданскую жену Марину Артемьеву, стоящими во дворе дома.

2. О фондах поддержки войны, собирающих миллионы пожертвований без контроля

До этого Ролдугин писал о «фондах поддержки СВО», собирающих миллионные пожертвования без прозрачной отчетности: один из них, под названием «Благодетели», основан бывшим советником губернатора Курской области и Z-активистом Романом Алёхиным. Согласно официальным данным ФНС, в 2024 году фонд собрал 12 млн рублей, но на целевые мероприятия потратил всего 50 тысяч рублей при зарплатном фонде в 2,6 млн. При этом отчетов фонда в открытом доступе нет.

3. О сочинском поместье Виктора Януковича

Также Ролдугин обнаружил сочинский особняк бывшего президента Украины, сбежавшего в Россию, Виктора Януковича. О том, кому именно принадлежит поместье, стало известно благодаря выпискам из Росреестра, где арендатором земли под особняком числится компания «Софина», которой в разное время руководили Милана Лозовская и Константин Коваленко. Коваленко работал в компании, которая занималась отделкой украинской резиденции Януковича в Межигорье, а Лозовская работает в компании «Щедродар», подконтрольной гражданской жене Януковича Любови Садыковой (Полежай).

5. О секретных бункерах Путина

Также для «Собеседника» Ролдугин подготовил расследование о подземных убежищах, выстроенных для Владимира Путина. Одно из них находится в закрытом поселке Межгорье на Урале. Его строительством занималось АО «Управление строительства № 30», которое строило и дворец Путина в Геленджике. Еще несколько таких секретных объектов спрятаны под центром Москвы.

5. О бывшем помощнике племянника Кадырова, который купил в Москве элитную недвижимость

В феврале этого года «Новая газета» опубликовала расследование Ролдугина о том, как Руслан Алисултанов, бывший помощник племянника Рамзана Кадырова Ибрагима Закриева, возглавлявшего администрацию Грозного, купил элитный пентхаус в Москве. Он расположен в доме прямо напротив Кремля, его площадь составляет больше 1000 м2. Еще один объект элитной московской недвижимости, принадлежащий Алисултанову, — 200-метровая квартира в ЖК «Река» у парка «Событие» на берегу реки Раменки. Также Алисултанов стал владельцем российских активов компании Danone, ушедшей из России.