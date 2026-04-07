Северная Корея разрешила гражданам Китая пользоваться своими телефонами в приграничном городе Хесан — об этом сообщает Daily NK со ссылкой на источник в провинции Янгандо. Наблюдатели связывают послабление с курсом Пхеньяна на привлечение китайских инвестиций в регионы вдоль северной границы страны.

По словам источника, китайские предприниматели, приезжающие в Хесан с марта этого года, свободно звонят с китайских телефонов прямо на городских улицах — раньше это было практически невозможно. Смартфоны работают без каких-либо роуминговых соглашений или местных SIM-карт: город стоит вплотную к границе, и сигнал с китайских вышек уверенно ловится на его территории.

Прежде северокорейские власти жестко преследовали использование китайских телефонов как канала для проникновения нежелательной информации извне. Несанкционированная связь каралась допросами и наказаниями — это правило распространялось в том числе на иностранных гостей, которых обязывали звонить домой только через дорогостоящие международные сервисы. Важную роль в распространении запрещенных устройств играла так называемая экономика чанмадан — неформальные рынки, возникшие в 1990-е годы, участники которых зависели от трансграничных контактов.

Местные жители связывают послабление с активизацией китайского бизнеса: предприниматели из КНР осматривают в Хесане производственные площадки и объекты коммерческой недвижимости. По словам источника, несколько лет назад разговоры о строительстве черепичных заводов и других предприятий так ни к чему и не привели — в этот раз государство, судя по всему, настроено серьезнее. «Государство активно демонстрирует, что ему нужны иностранные инвесторы, — включая разрешение пользоваться телефонами. И китайцев это привлекает», — передает источник настроения в городе.

Жители Хесана «осторожно, но с надеждой» воспринимают перемены. «Люди говорят: если китайцы будут приезжать чаще, торговля оживет и жить станет лучше», — цитирует источник слова горожан. В приграничных районах рынки, по его словам, по-настоящему работают только тогда, когда идет обмен с Китаем.

В то же время ранее сообщалось, что в марте КНДР ввела ограничения на ввоз ряда китайских потребительских товаров — шампуней, мыла и канцелярских принадлежностей — в рамках курса на импортозамещение, принятого на IX съезде Трудовой партии Кореи в феврале 2026 года.