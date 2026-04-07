Россия признала гибель 16 камерунцев на войне с Украиной

Министерство иностранных дел Камеруна заявило, что Россия официально признала гибель 16 граждан страны на войне против Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ведомства, опубликованное на государственном телевидении в понедельник вечером, и дипломатическую ноту.

Ни в заявлении, ни в дипломатической ноте не уточнялось, как именно погибшие попали в российскую армию, и не были упомянуты место, время и обстоятельства их гибели.

Еще в марте 2025 года министр обороны Камеруна выпустил внутреннюю служебную записку, попавшую затем в руки журналистов, — в ней он выражал обеспокоенность тем, что камерунские солдаты уезжают из страны, чтобы принять участие в российско-украинской войне, и поручал командирам внимательнее следить за своими подразделениями.

Ранее в этом году министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Москве заявил, что Россия перестанет вербовать граждан Кении на войну против Украины. В декабре кенийские власти сообщили о возвращении на родину 18 граждан, ранее завербованных в России для участия в войне. По данным местных СМИ, некоторые из них получили тяжелые ранения. Эти люди входили в число более чем 80 кенийцев, которые обращались в посольство в Москве с просьбой о помощи. Согласно докладу кенийской разведки, представленному в феврале членам правительства, в российскую армию были завербованы более 1000 кенийцев, что в пять раз больше, чем ранее оценивали власти.