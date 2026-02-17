Россия увеличивает число приходов РПЦ в Африке для более эффективной вербовки наемников — Bloomberg

Россия активно расширяет свое влияние в Африке через инструменты «мягкой силы»: Русская православная церковь (РПЦ) открыла приходы более чем в 30 африканских странах, Москва создает культурные и языковые центры, а тысячи африканских студентов получают стипендии для обучения в российских вузах, пишет Bloomberg. Всё это происходит на фоне сокращения американского влияния на континенте — и, как отмечается, находит понимание в регионе, где широко распространены консервативные ценности и недоверие к Западу.

Однако за фасадом дружеских жестов скрывается другая реальность. Как пишет Bloomberg, Россия вербует африканцев для участия в войне против Украины — и многие из завербованных не подозревают, что идут воевать. Гражданам африканских стран предлагали работу охранников или водителей, однако вместо этого принуждали подписывать военные контракты и отправляли на фронт с минимальной подготовкой. Согласно последним данным, около 300 африканцев уже погибли в ходе боевых действий.

Схемы вербовки становятся всё изощреннее. По данным Bloomberg, Россия использовала в том числе игровое приложение Discord: молодых людей из Южной Африки и Ботсваны, игравших в военный симулятор Arma 3, нашли онлайн и под предлогом курсов подготовки телохранителей переправили в Россию, где они оказались в рядах армии. Один из завербованных таким образом южноафриканцев погиб на фронте в Луганской области в октябре 2024 года.

Помимо этого, Россия, по имеющимся данным, вербует молодых африканских женщин для работы на предприятиях по производству дронов — им обещают трудоустройство в сфере гостеприимства и образования. Украинская разведка сообщала, что к вербовке в африканских странах привлекаются российские дипломатические представительства, обеспечивающие консульское сопровождение для въезда наемников в Россию.

Как отмечается, масштабы вербовки неуклонно растут. По данным украинского OSINT-проекта Frontelligence Insight, только за первые шесть месяцев 2025 года в российскую армию было завербовано не менее 651 иностранца — в пять раз больше, чем за весь 2024 год. Сейчас в плену в Украине находятся более 100 граждан из 34 стран.

Ранее сообщалось, что Африканский корпус Минобороны России, который сотрудничает с армией Мали, совершает акты насилия против населения, включая обезглавливания, изнасилования, похищения. Об этом свидетельствуют рассказы десятков мирных жителей, бежавших из своих домов из-за продолжающихся в стране боевых действий.