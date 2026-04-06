Во время спасения второго члена экипажа сбитого F-15 в Иране спецназу пришлось уничтожить собственную технику, а Трампу — молчать — Reuters

Спасательная операция по эвакуации второго члена экипажа американского истребителя F-15E, сбитого иранской ПВО над провинцией Исфахан, оказалась на грани провала из-за поломки двух транспортных самолетов MC-130, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Около ста бойцов спецназа проникли на территорию Ирана под покровом темноты, поднялись на горный хребет высотой более 2000 метров и вывели раненого офицера к секретной точке эвакуации, однако ни один из двух самолетов, доставивших группу, не смог взлететь.

Командование приняло решение отправить дополнительные борта для поэтапной эвакуации, и коммандос провели несколько часов в ожидании. По словам американского чиновника, это был момент, когда «всё могло пойти не так». В итоге весь спецназ был вывезен из Ирана несколькими рейсами, а неисправные MC-130 и четыре вертолета пришлось уничтожить на месте, чтобы оборудование не попало к противнику.

Спасенный офицер подвернул ногу при катапультировании и укрывался в расщелине на горном склоне. Он самостоятельно вышел на связь с военными и прошел процедуру аутентификации, чтобы исключить ловушку. ЦРУ провело дезинформационную кампанию, распространив в Иране ложные сведения о том, что пилот уже найден и эвакуируется, а военные параллельно глушили иранские средства обнаружения и бомбили дороги вокруг его укрытия.

Reuters отмечает, что на протяжении всей операции Белый дом, Пентагон и Центральное командование хранили необычное молчание — Трамп был настолько тих, что журналисты решили проверить, не находится ли он в больнице. После завершения миссии президент назвал ее «одной из самых дерзких поисково-спасательных операций в истории США». Между тем Иран заявил об использовании новой системы ПВО для поражения американского самолета. По данным американской разведки, Тегеран по-прежнему сохраняет значительную часть ракетного и дронового арсенала.

Ранее сообщалось, что в тот же день, когда был сбит F-15E, над Персидским заливом потерпел крушение еще один американский самолет — штурмовик A-10 Warthog. В ходе конфликта погибли 13 американских военнослужащих, более 300 получили ранения. Ни один из них не попал в иранский плен.