Армения выйдет из ОДКБ и ЕАЭС в случае роста цен на российский газ — спикер парламента

The Insider
Ален Симонян. Фото: ТАСС

Армения начнет процедуру выхода из ОДКБ и Евразийского экономического союза, если Россия повысит цены на газ. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, его слова приводит «Интерфакс».

«Если они примут такое решение, Армения примет свое решение и окончательно выйдет из ОДКБ, из ЕАЭС»,

— заявил Симонян на брифинге для журналистов.

При этом спикер парламента выразил надежду, что до повышения цен дело не дойдет, сославшись на «очень хороший, эффективный разговор» между президентом России и премьер-министром Армении.

Заявление прозвучало на фоне встречи Никола Пашиняна и Владимира Путина 1 апреля в Кремле. Пашинян объяснил заморозку участия Армении в ОДКБ и подтвердил курс на сближение с ЕС, отметив, что окончательное решение о выборе между европейской интеграцией и ЕАЭС должны принять граждане страны. Путин в ответ заявил, что совмещать участие в двух интеграционных объединениях невозможно.

На той же встрече Путин отдельно подчеркнул разницу в ценах на газ. По его словам, Россия поставляет его Армении по $177,5 за тысячу кубометров, тогда как в Европе цены превышают $600. Он добавил, что Москва и Ереван регулярно спорят о механизмах ценообразования.

После переговоров вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Россия будет вынуждена пересмотреть экономические отношения с Арменией в случае дальнейшего сближения с ЕС. По его словам, на фоне этих дискуссий товарооборот между странами уже сократился на $5,1 млрд.

Параллельно российские власти усилили давление на армянский экспорт. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил о претензиях к поставкам продукции из Армении, указав на резкий рост экспорта и сомнения в происхождении части товаров. По данным ведомства, фиксируются сотни случаев обнаружения карантинных объектов, а контроль за поставками был ужесточен.

Армения остается зависимой от российских энергоресурсов: поставки газа осуществляет компания «Газпром Армения», принадлежащая «Газпрому». Основной маршрут проходит через Грузию по газопроводу «Северный Кавказ — Закавказье». Одновременно Ереван получает газ из Ирана по схеме «газ в обмен на электроэнергию», однако эти объемы не покрывают всех потребностей страны.

