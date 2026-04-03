Страны Персидского залива пытаются получить мандат ООН для военных действий против Ирана

Генсек Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем Мохаммед аль-Будайви призвал Совет Безопасности ООН «санкционировать все необходимые меры» для немедленного прекращения «неспровоцированных атак» Ирана на страны залива. С таким заявлением он выступил 2 апреля на брифинге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, посвященном сотрудничеству между ООН и ССАГПЗ.

Аль-Будайви также призвал Совбез обеспечить безопасность морских путей, гарантировать бесперебойное международное судоходство и включить страны залива в любые переговоры и соглашения с Ираном. Он подчеркнул, что страны залива выступают за стабильность, но не готовы идти на компромиссы в вопросах безопасности и суверенитета.

Ранее Reuters сообщало со ссылкой на текст проекта резолюции и дипломатов, что Бахрейн при поддержке стран Персидского залива и США внес на рассмотрение в Совбез ООН проект резолюции о защите судоходства через Ормузский пролив. Как пишет издание, документ «использует дипломатические формулировки для фактического разрешения на применение силы» (Совбез ООН может санкционировать применение силы в рамках Главы VII Устава ООН).

По словам министра иностранных дел Бахрейна Абдуллатифа бин Рашида аз‑Зайяни, голосование по представленному проекту резолюции ожидается сегодня, в пятницу 3 апреля. Для принятия резолюции необходимо преодолеть вето всех пяти постоянных членов Совбеза ООН: России, Китая, США, Франции и Великобритании.

The New York Times пишет со ссылкой на дипломатический источник и высокопоставленного представителя ООН, что Россия, Китай и Франция блокируют обсуждаемую в Совбезе ООН резолюцию Бахрейна. По данным издания, проект резолюции находится в четвертой редакции после нескольких недель закрытых переговоров.

Глава МИД России Сергей Лавров уже раскритиковал предложенную резолюцию на пресс-конференции 3 апреля в Москве. По его словам, такое решение «вряд ли повысит шансы на мирное урегулирование» и может быть использовано «для ретроспективной легитимации агрессии против Ирана».

1 марта Иран перекрыл Ормузский пролив — ключевой маршрут, через который проходит около одной пятой мирового потребления нефти. Тогда же Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал наносить удары по американским и британским танкерам в районе пролива и Персидского залива. Всего было поражено около десяти танкеров. После этого проход танкеров и торговых судов через Ормузский пролив прекратился, в результате чего выросли цены на нефть.