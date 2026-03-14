Расследования
Репортажи
Аналитика
  • USD81.05
  • EUR92.66
  • OIL103.14
Поддержите нас English
  • 1114
Новости

ХАМАС призвал Иран прекратить атаки на страны Персидского залива

Последствия иранских ударов по Катару. Фото: AFP

Палестинское террористическое движение ХАМАС призвало Иран воздержаться от атак на страны Персидского залива, одновременно поддерживая его право на самозащиту. Заявление группировки цитирует «Аль-Джазира».

«Подтверждая право Исламской Республики Иран ответить на эту агрессию всеми доступными средствами в соответствии с международными нормами и законами, движение призывает братьев в Иране избегать нападений на соседние страны», — говорится в заявлении. Также ХАМАС призвал страны региона сотрудничать, «чтобы остановить эту агрессию и сохранить узы братства между ними».

Иран долгое время после исламской революции оказывал ХАМАС финансовую и военную поддержку. Как отмечает агентство Reuters, несмотря на перемирие, действующее между ХАМАС и Израилем, последний продолжает периодически наносить удары по сектору Газа. Их частота снизилась после начала войны с Ираном, а затем вновь начала нарастать.

Подпишитесь на нашу рассылку

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Safari