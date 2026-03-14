ХАМАС призвал Иран прекратить атаки на страны Персидского залива

Палестинское террористическое движение ХАМАС призвало Иран воздержаться от атак на страны Персидского залива, одновременно поддерживая его право на самозащиту. Заявление группировки цитирует «Аль-Джазира».

«Подтверждая право Исламской Республики Иран ответить на эту агрессию всеми доступными средствами в соответствии с международными нормами и законами, движение призывает братьев в Иране избегать нападений на соседние страны», — говорится в заявлении. Также ХАМАС призвал страны региона сотрудничать, «чтобы остановить эту агрессию и сохранить узы братства между ними».

Иран долгое время после исламской революции оказывал ХАМАС финансовую и военную поддержку. Как отмечает агентство Reuters, несмотря на перемирие, действующее между ХАМАС и Израилем, последний продолжает периодически наносить удары по сектору Газа. Их частота снизилась после начала войны с Ираном, а затем вновь начала нарастать.