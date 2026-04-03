Союзники Европы должны объединиться против США и Китая — Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал государства второго эшелона объединиться против доминирования США и Китая. С таким призывом он выступил в ходе азиатского турне, в рамках которого посетил Южную Корею и Японию, сообщает Bloomberg.

Ключевым поводом для визита стала проблема морской безопасности в Ормузском проливе, так как война в Иране закрыла его для коммерческого судоходства, посредством которого в обычное время осуществляется около пятой части мировых экспортных поставок нефти и сжиженного газа. Помимо Сеула и Токио, Макрон назвал в числе потенциальных союзников Австралию, Бразилию, Канаду и Индию. По его словам, эта коалиция способна совместно работать в сфере искусственного интеллекта, космоса, энергетики, ядерной энергетики и обороны.

«Наша цель — не быть вассалами двух держав-гегемонов», — заявил Макрон в выступлении перед студентами в Сеуле. По его словам, Франция не хочет зависеть от Китая и не намерена мириться с «непредсказуемостью» США. Европейские страны, добавил он, разделяют с Японией и Южной Кореей общую повестку в вопросах международного права, демократии, климата и глобального здравоохранения.

В то же время Трамп на днях обрушился на Францию с критикой за отказ предоставить воздушное пространство для американских военных самолетов: он назвал страну «очень бесполезной» и написал в соцсети, что «США запомнят» это. Макрон неоднократно отвечал, что Францию не консультировали по поводу войны и она не является участницей конфликта. Американский лидер также раскритиковал Южную Корею, обвинив ее в недостаточной помощи в иранском конфликте. Франция, по словам Макрона, выступает за «механизм деконфликтации с Ираном» и предлагает организовать сопровождение судов в Ормузском проливе после прекращения бомбардировок.

Отношения между европейскими союзниками и Вашингтоном продолжают обостряться на фоне иранской войны. Ранее Трамп объявил о полном разрыве торговых отношений с Испанией и поручил министру финансов Скотту Бессенту прекратить все деловые контакты с Мадридом в ответ на отказ испанских властей предоставить американским военным базы для ударов по Ирану.