Макрон анонсировал создание коалиции для обеспечения безопасности судоходства в условиях обстрелов на Ближнем Востоке

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с речью об обстрелах на Ближнем Востоке. Его слова приводит издание Le Monde.

Макрон оправдал удары Израиля и США по Ирану, однако подчеркнул, что они были нанесены вне рамок международного права, и выразил по этому поводу сожаление. Также он призвал к прекращению ударов и возобновлению переговоров, упомянув, что с ним солидарны лидеры Германии и Великобритании.

Затем Макрон объявил о начале эвакуации французских граждан из региона (два первых вывозных рейса должны приземлиться во Париже сегодня вечером) и об усилении безопасности посольств французских военных баз, которые уже подверглись атакам, не причинившим значительного ущерба.

Макрон подтвердил отправку к берегам Кипра, где была обстреляна британская авиабаза, «дополнительных средств противовоздушной обороны» и фрегата «Лангедок».

«Мы также обеспечиваем тесную координацию с нашими союзниками, нашими европейскими партнерами и прежде всего с нашими греческими друзьями, чтобы эти усилия в Восточном Средиземноморье были поддержаны заинтересованными странами», — добавил Макрон. Также он заявил, что принял решение направить в Средиземное море авианосец «Шарль де Голль» из-за решения Ирана перекрыть судоходство по Ормузскому проливу, что угрожает мировой торговле.

«Сегодня Ормузский пролив фактически закрыт, а именно через него проходит около 20 процентов мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Суэцкий канал и Красное море также находятся под давлением и угрозой. Мы берем на себя инициативу по созданию коалиции, чтобы объединить ресурсы, в том числе военные, для возобновления и обеспечения безопасности судоходства по морским путям, которые имеют важное значение для мировой экономики», — сказал Макрон. Кто еще войдет в эту коалицию, он не уточнил.

Французский президент осудил решение Израиля начать наземную операцию в Южном Ливане, назвав это «опасной эскалацией и стратегической ошибкой».

