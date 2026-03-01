BFMTV: Французский авианосец «Шарль де Голль» вышел в Средиземное море после удара Ирана по французской базе в Абу-Даби

Французский авианосец «Шарль де Голль» прерывает развертывание в Балтийском море и направляется в восточное Средиземноморье вместе с авианосной группой, сообщает BFMTV.

Переброска происходит на фоне иранских ударов по французской военно-морской базе Camp de la Paix в Абу-Даби. Министерство обороны ОАЭ подтвердило, что 1 марта два иранских беспилотника атаковали склад на военно-морской базе «Ас-Салям» (арабское название Camp de la Paix) в столице Эмиратов, в результате чего вспыхнули два контейнера с материалами общего назначения. Удары дронов по странам Залива Иран наносит в качестве ответных мер на американо-израильскую военную операцию против Тегерана, начавшуюся 28 февраля.

Министр Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен подтвердила, что ангар французской военно-морской базы, граничащей с эмиратским объектом, получил повреждения в ходе атаки дронов на порт Абу-Даби. Ущерб является исключительно материальным и ограниченным, военнослужащие не пострадали.

На открытии второго за двое суток заседания Совета обороны президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что потери ограничились материальным ущербом и раненых нет. Он также отметил, что произошедший удар побуждает военное руководство повысить боеготовность и усилить военную поддержку партнеров, с которыми у Парижа заключены договоры об обороне.

Министерство обороны ОАЭ расценило иранские обстрелы как грубое нарушение национального суверенитета и международного права и заявило, что Эмираты оставляют за собой полное право на ответные меры.

