Пост и. о. генпрокурора США занял бывший адвокат Трампа Тодд Бланш. Их познакомил уроженец Москвы, адвокат Манафорта Борис Эпштейн

Новый и. о. генерального прокурора США Тодд Бланш, как и уволенная с этого поста Пэм Бонди, — бывший адвокат президента США Дональда Трампа. Он присоединился к процессу по делу Трампа против Сторми Дэниелс, практически не имея опыта в защите, а затем стал одним из главных его адвокатов. К этой должности его привел другой защитник президента — родившийся в Москве адвокат Борис Эпштейн. The Insider рассказывает эту историю.

От прокурора-демократа к адвокату-республиканцу

Бланш пришел в команду адвокатов Дональда Трампа в 2023 году. Примечательно, что до этого момента он был зарегистрированным демократом, — только после начала работы с нынешним президентом США он сменил партийную принадлежность и примкнул к республиканцам, писала газета The New York Times. Как уточнял журнал New York Magazine, он стал сочувствовать Трампу, который утверждал, что попал под уголовное преследование несправедливо.

До работы в качестве защитника Трампа Бланш был партнером одной из старейших юридических фирм на Уолл-стрит — Cadwalader, Wickersham & Taft LLP. При этом прежде чем уйти в частную практику Бланш около восьми лет проработал заместителем федерального прокурора в Южном округе Нью-Йорка. Он участвовал в процессах преимущественно в статусе обвинителя: дело о выплатах за молчание порноактрисе Сторми Дэниэлс тогда стало лишь вторым уголовным процессом в качестве адвоката защиты.