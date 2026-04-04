Пост и. о. генпрокурора США занял бывший адвокат Трампа Тодд Бланш. Их познакомил уроженец Москвы, адвокат Манафорта Борис Эпштейн

Новый и. о. генерального прокурора США Тодд Бланш, как и уволенная с этого поста Пэм Бонди, — бывший адвокат президента США Дональда Трампа. Он присоединился к процессу по делу Трампа против Сторми Дэниелс, практически не имея опыта в защите, а затем стал одним из главных его адвокатов. К этой должности его привел другой защитник президента — родившийся в Москве адвокат Борис Эпштейн. The Insider рассказывает эту историю.
От прокурора-демократа к адвокату-республиканцу
Бланш пришел в команду адвокатов Дональда Трампа в 2023 году. Примечательно, что до этого момента он был зарегистрированным демократом, — только после начала работы с нынешним президентом США он сменил партийную принадлежность и примкнул к республиканцам, писала газета The New York Times. Как уточнял журнал New York Magazine, он стал сочувствовать Трампу, который утверждал, что попал под уголовное преследование несправедливо.
До работы в качестве защитника Трампа Бланш был партнером одной из старейших юридических фирм на Уолл-стрит — Cadwalader, Wickersham & Taft LLP. При этом прежде чем уйти в частную практику Бланш около восьми лет проработал заместителем федерального прокурора в Южном округе Нью-Йорка. Он участвовал в процессах преимущественно в статусе обвинителя: дело о выплатах за молчание порноактрисе Сторми Дэниэлс тогда стало лишь вторым уголовным процессом в качестве адвоката защиты.
Для того чтобы заняться делом Трампа, Бланш покинул Cadwalader (судя по его LinkedIn, он проработал в фирме почти шесть лет). Как писала NYT, комитет компании, занимавшийся вопросами репутации, не одобрил его участие в этом деле. Друзья самого Бланша при этом тогда говорили, что новый адвокат Трампа не рассматривал для себя карьеру в правительстве, хотя и часто шутил, что мог бы стать американским послом, например, в Италии.
Собеседники New York Magazine и NYT утверждали, что в команду Трампа Бланша привел именно Борис Эпштейн. По их словам, тот называл Бланша «правильным выбором» для участия в защите политика и рекомендовал его лично Трампу:
«Бывший президент позвонил Бланшу в феврале 2023 года, застав его на семейной лыжной прогулке в выходные дни Суперкубка, — писал New York Magazine. — Позже у них состоялся трехчасовой ужин в Мар-а-Лаго, первая из многих подобных встреч, в ходе которых они наладили взаимопонимание. Трамп пообещал Бланшу, что сделает его знаменитым. Через два месяца они уже сидели вместе в зале суда на Манхэттене».
Кто такой Борис Эпштейн — выходец из Москвы и друг сына президента
Борис Эпштейн — выходец из Советского союза, он родился в Москве в 1982-м и эмигрировал в Штаты вместе с семьей в 90-х годах.
Он не только адвокат: СМИ представляют его и как политического аналитика, а для Трампа он на протяжении долгого времени выступал личным помощником. Во время первого президентского срока Трампа (2017–2021 гг.) Эпштейн, например, фактически выполнял задачи его пресс-секретаря.
Эпштейн учился в одном колледже с Эриком Трампом — вторым по старшинству сыном президента. В соцсетях он писал, что «гордится дружбой» с Трампом-младшим, — пост был выложен после выступления последнего на Национальном съезде Республиканской партии в 2016-м.
Во время выборов 2020 года Борис Эпштейн также был стратегическим советником предвыборной кампании президента: он сосредоточился на его продвижении среди еврейского сообщества, возглавив совет коалиции «Еврейские голоса за Трампа». После проигрыша на выборах и ухода из Белого дома Трамп столкнулся с чередой исков по уголовным делам — в этот период Эпштейн стал главным юридическим советником Трампа и по сути возглавил команду его адвокатов. На тот момент, как говорили источники The Washington Post, он мог созваниваться с Трампом по несколько раз в день.
Эпштейна нередко критиковали — например, за излишнюю вспыльчивость. В 2021-м он стал фигурантом дела о нарушении общественного порядка, после того как его обвинили в домогательствах к посетительницам бара в Аризоне. В 2024-м его обвинили в попытке сфальсифицировать результаты президентских выборов в Аризоне, а позднее — и в вымогательстве денег за продвижение по службе в Белом доме. Он эти обвинения отверг.
В 2024-м — уже после победы Трампа на выборах — газета The New York Times сообщала, что Эпштейн также сыграл роль в рекомендации кандидатуры бывшего конгрессмена от Флориды Мэтта Гетца на должность генпрокурора. Тот, однако, позже сам отозвал свою кандидатуру.
Дела Трампа
Неясно, когда именно Бланш познакомился с Борисом Эпштейном. До работы над делом Трампа он представлял интересы Пола Манафорта — бывшего главы избирательного штаба президента. В 2019 году Манафорт получил в общей сложности 7,5 лет тюрьмы, но вскоре был помилован Трампом, а позднее Бланш добился окончательного прекращения его дела в апелляционном суде.
Журнал New York Magazine писал, что Трамп в период уголовного преследования поручил Эпштейну собрать юридическую команду, после чего тот и пригласил в нее нынешнего и. о. генпрокурора. Поручился за него тогда, помимо самого Эпштейна, и Пол Манафорт.
Бланш присоединился к команде адвокатов Трампа в 2023-м, а уже спустя год The New York Times представляла его как руководителя команды защиты бывшего президента. Это произошло после того, как два защитника бывшего президента оставили эту работу, когда Трампу предъявили обвинения по делу о незаконном хранении секретных документов. Он же представлял интересы Трампа в федеральном деле о вмешательстве в выборы.
Тодд Бланш — не единственный ныне высокопоставленный чиновник, который был бывшим адвокатом президента. Отправленная в отставку с поста генпрокурора Пэм Бонди была одним из адвокатов Трампа во время судебных разбирательств, когда демократы в Палате представителей Конгресса США запустили процедуру импичмента на основании телефонного разговора Трампа с Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года.
На этой неделе Бонди была отправлена в отставку, чему, по данным СМИ, предшествовало недовольство Трампа ее работой. Например, агентство Reuters писало, что одной из причин могла стать критика в связи с публикацией материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна.
Еще один повод — ограниченные успехи в уголовном преследовании политических противников президента, пишет The Washington Post. Будучи главным заместителем Бонди, Бланш сыграл большую роль во многих решениях, которые вызвали недовольство Трампа прогрессом, достигнутым ведомством на сегодняшний день, — на этом фоне одной лишь связывающей его и Трампа истории может быть недостаточно, отмечала газета.