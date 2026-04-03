Трамп запросил рекордный военный бюджет в $1,5 трлн за счет урезания социальных программ

Белый дом запросил у Конгресса $1,5 трлн на военные расходы в 2027 финансовом году — примерно на 40% больше, чем военный бюджет текущего года. Если законодатели одобрят эту сумму, американские расходы на армию достигнут рекордного в новейшей истории уровня, отмечает The New York Times.

Поводом для столь резкого наращивания военных расходов администрация называет войну с Ираном и необходимость пополнить запасы боеприпасов и военного снаряжения. Трамп публично заявил, что национальная безопасность должна стать приоритетом даже ценой сворачивания социальных программ. По его словам, медицинскую помощь и дошкольное образование штаты способны финансировать самостоятельно, тогда как главное — «военная защита».

Одновременно с рекордным оборонным бюджетом Белый дом предложил урезать расходы на внутренние нужды на $73 млрд, или на 10%. Под удар попадут программы в области климата, жилья и образования. При этом финансирование силовых ведомств планируется увеличить. Так, Министерство юстиции может получить более $40 млрд — на 13% больше нынешнего уровня. Дополнительные средства запрошены на охрану границы и массовые депортации.

Трамп предложил провести основную часть средств (свыше $1,1 трлн ) через стандартную бюджетную процедуру, а оставшиеся $350 млрд — с помощью бюджетного примирения, того самого механизма, который позволил республиканцам год назад продавить налоговые льготы. Полная версия бюджетного запроса пока не опубликована; аналитики предупреждают, что реализация плана может добавить к государственному долгу десятки триллионов долларов за следующее десятилетие.

Между тем, как пишет NYT, предложенные цифры вызвали настороженность у законодателей обеих партий. Демократы и республиканцы жалуются, что администрация не держит их в курсе хода войны с Ираном, которая продолжается пятую неделю. Кроме того, парламентарии уже голосовали против аналогичных сокращений в рамках бюджета на 2026 год, так что, указывает издание, нынешние предложения рискуют столкнуться с подобным сопротивлением.

Как отметил в комментарии The Insider американист Ян Веселов, с электоральной точки зрения «всё это звучит странно»:

«Промежуточные выборы в Конгресс пройдут в ноябре, и идти к ним с повесткой „больше денег для военной машины, меньше для здравоохранения“ — убийственное сочетание. Я не исключаю, что часть республиканцев не согласится на такое, потому что не сможет продать это избирателям. У республиканцев шаткое большинство в два-три места в Палате представителей, в Сенате достаточно четырёх несогласных сенаторов. Идея рискованная, и никаких гарантий её реализации нет».

За три недели воздушной кампании против Ирана коалиция уничтожила иранские ВМФ и войска ПВО, десятки боевых самолетов и ракетных пусковых установок, а в первый же день операции были убиты верховный лидер Али Хаменеи и верхушка силового аппарата. В то же время иранский режим не показывает признаков падения, заявляет о намерении отражать американо-израильские атаки и требует гарантий ненападения для завершения боевых действий.