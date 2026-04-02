Президент Ирана обратился к американцам и заявил о готовности остановить войну. «Он не принимает решений» — иранист

Президент Ирана Масуд Пезешкиан написал открытое письмо к американцам, в котором призвал «смотреть за пределы потока искажений и искусственно созданных нарративов» и усомнился, действительно ли политика Вашингтона отвечает принципу «Америка прежде всего». Также он задал вопрос, не действуют ли США как «прокси Израиля», готовый воевать «до последнего американского солдата». Письмо опубликовано на сайте государственного новостного телеканала Press TV вечером 1 апреля.

Пезешкиан подчеркнул, что Иран «не выбирал путь агрессии, экспансии или доминирования» и действует исключительно в рамках самообороны. По его словам, представление об Иране как угрозе — это «продукт политических и экономических интересов». Пезешкиан также отметил, что иранцы «не питают вражды к народам других стран, включая американцев».

В письме президент возложил ответственность за эскалацию на США и Израиль, назвав недавние удары «неспровоцированной агрессией» и «военным преступлением», направленным против гражданского населения.

Пезешкиан также поставил под сомнение выгоды войны для самих американцев: «Какие именно интересы американского народа обслуживает эта война?» — спросил он. В заключение он заявил, что мир стоит «на перепутье» между конфронтацией и взаимодействием, и исход этого выбора «определит будущее на поколения вперед».



Власти Ирана выдвигают противоречивые условия для мира



Ранее, 31 марта, президент Ирана заявлял, что готов положить конец войне с США при соблюдении одного условия — гарантий безопасности Ирана после прекращения войны.



«Мы обладаем необходимой волей для прекращения этого конфликта при условии соблюдения основных требований — в частности гарантий, предотвращающих повторение агрессии», — сказал Пезешкиан в телефонном разговоре с председателем Европейского совета.



Эта позиция по переговорам кажется куда более умеренной, чем ранее поступавшие сигналы иранских властей. Так, 25 марта Press TV сообщал со ссылкой на высокопоставленный источник в политико-военных кругах, что Иран закончит войну только на своих условиях. В частности:

полная остановка «агрессии и убийств»;

создание механизмов, гарантирующих невозобновление боевых действий;

выплата репараций и возмещение ущерба;

прекращение войны на всех фронтах и для всех «сил сопротивления» в регионе;

признание суверенного права Ирана на контроль над Ормузским проливом.

Источник добавил, что до принятия этих условий никаких переговоров не будет. Кроме того, в Иране неоднократно отрицали якобы ведущиеся переговоры с США.



Израильское издание Israel Hayom со ссылкой на источник в сфере безопасности писало, что из Ирана поступают противоречивые сигналы о позиции по переговорам: политический эшелон вместе с президентом Масудом Пезешкианом и главой МИД Аббасом Арагчи выступает за диалог с США, в то время как КСИР во главе с Ахмадом Вахиди настаивает на продолжении войны.

Мирный план Китая и Пакистана



31 марта Китай и Пакистан предложили совместный план из пяти пунктов для установления мира на Ближнем Востоке:

Немедленное прекращение боевых действий;

Скорейшее начало мирных переговоров и гарантии суверенитета, территориальной целостности, национальной независимости и безопасности Ирана и стран Персидского залива;

Защита гражданской инфраструктуры, включая мирные ядерные объекты;

Безопасность судоходства в Ормузском проливе;

Приоритет устава ООН.

По сути, этот план полностью отвечает интересам Ирана, поскольку предлагает заморозить конфликт и начать переговоры и не выдвигает никаких требований относительно иранской ракетной и ядерной программ и обеспечения безопасности Израиля.



В свою очередь, Израиль начал войну против Ирана, чтобы предотвратить угрозы, которые считает экзистенциальными. К ним относится возможное скорое создание ядерного оружия, финансирование террористических группировок ХАМАС и «Хезболла» и ракетно-баллистический арсенал большой дальности на фоне регулярных призывов руководства Исламской Республики Иран к уничтожению Израиля и принципиального непризнания государства.



Кто принимает решения о войне и мире в Иране?



Иранист Никита Смагин в разговоре с The Insider отмечает, что решения о войне и мире в Иране принимаются не одним человеком, а коллективным военно-политическим блоком, где ключевую роль играет КСИР, при этом у разных военных структур сохраняется значительная автономия. По его словам, президент Масуд Пезешкиан действительно более умеренный, но он не обладает реальным влиянием и выполняет скорее декоративную функцию, а о роли и состоянии сына Хаменеи — Моджтабы — достоверной информации нет.