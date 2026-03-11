Президент Ирана Пезешкиан назвал три условия для мира: признание «неотъемлемых прав» Ирана, репарации и гарантии ненападения

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал в своем аккаунте в Twitter (X) три условия завершения войны с США и Израилем: признание «неотъемлемых прав» Ирана, выплата репараций и твердые международные гарантии ненападения. Об этом он заявил по итогам телефонных переговоров с президентами России и Пакистана.

По словам Пезешкиана, в ходе обоих разговоров он подтвердил приверженность Тегерана «миру и спокойствию в регионе». Вместе с тем иранский лидер дал понять, что на какое-либо перемирие без политических уступок «со стороны агрессоров» страна не пойдет. Ранее в разговоре с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом Пезешкиан предупредил, что бездействие международного сообщества грозит превратить условия «глобального порядка и безопасности» в хаотичные и нестабильные.

В то же время президент США Дональд Трамп до этого потребовал «безоговорочной капитуляции» Ирана, однако Пезешкиан отверг это требование. «То, что мы сдадимся безоговорочно, — это мечта, с которой им придется сойти в могилу», — заявил он тогда. Параллельно иранские военные и судебные власти дали понять, что американские и израильские объекты в регионе по-прежнему остаются законными целями.

В разговоре с Путиным Пезешкиан поблагодарил Россию за солидарность с иранским народом и проинформировал российского коллегу о положении дел в текущей фазе конфликта. Кремль подтвердил свою позицию: боевые действия должны немедленно прекратиться, а все спорные вопросы — решаться дипломатическими методами.

Война на Ближнем Востоке идет с 28 февраля, когда США и Израиль начали совместную операцию против Ирана. В ходе первых же ударов погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. После его гибели в соответствии с конституцией Ирана был сформирован временный руководящий совет в составе президента, председателя Верховного суда и одного из членов Совета стражей конституции — до избрания нового верховного лидера. На днях было официально объявлено, что им стал сын Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи.

