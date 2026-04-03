Пентагон объявил об отставке начальника штаба армии США Рэнди Джорджа. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Шон Парнелл. Незадолго до его поста о возможной отставке Джорджа сообщили CNN, Reuters и CBS News. По данным источников последнего, глава ведомства Пит Хегсет уволил его с формулировкой, что хочет видеть на этой должности кого-то, кто «будет реализовывать видение президента Трампа».

В сообщении Парнелла уточняется, что Джордж уходит со своего поста незамедлительно. Джордж был назначен на пост начштаба армии в 2023 году Джо Байденом — срок полномочий на этом посту обычно составляет четыре года.

По словам собеседников CNN, высшее военное руководство США было застигнуто этим решением врасплох.

Внезапная отставка не оставила чиновникам возможности возразить против этого решения. Джордж занимает пост одного из руководителей Объединенного комитета начальников штабов на фоне продолжающегося конфликта с Ираном. Под его руководством армия США развертывает в регионе войска. Как отмечает The Washington Post, сейчас в Комитете осталось всего два человека, которые получили эти должности до прихода Хегсета.

По словам одного из собеседников издания CBS News, глава Минобороны США Пит Хегсет заявил, что хочет видеть на этой должности «человека, который будет реализовывать видение президента Трампа» и его самого «относительно армии». В чем конкретно была суть претензий к Джорджу, неясно. Официально ведомство также не назвало причин его отставки. Публичных разногласий между Хегсетом и Джорджем не было.

Как пишут СМИ, еще двух чиновников отстранили от должностей: генерала Дэвида Ходне, возглавлявшего Командование по трансформации и подготовке армии, и генерал-майора Уильяма Грина, возглавлявшего Корпус армейских капелланов.

Эта череда отставок произошла на фоне отправки на Ближний Восток дополнительных нескольких тысяч американских военнослужащих. СМИ и аналитики обсуждают возможную операцию по захвату ими острова Харк — ключевой нефтяной терминал Ирана, через который проходит примерно 90% экспорта нефти страны.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации. Он убеждал американцев, что война скоро закончится, но при этом угрожал новыми ударами по Ирану. Так, он заявил, что США «уничтожили военно-морские и воздушные силы Ирана», но анонсировал новые «очень жесткие» удары в течение ближайших двух-трех недель.