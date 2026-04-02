США и Израиль ударили по самому высокому мосту Ближнего Востока в Иране, Тегеран объявил такие объекты союзников США «законными целями»

В результате авиаудара США и Израиля по мосту B1 в иранском Карадже в четверг погибли двое, еще несколько человек получили ранения, сообщил заместитель губернатора провинции Альборз, сообщает ISNA. Власти призвали жителей держаться подальше от пораженного района.

Мост B1, введенный в эксплуатацию в начале 2026 года, связывает Тегеран с западной частью страны и считается самым высоким мостом на Ближнем Востоке. Иранские СМИ называли его «шедевром инженерной мысли». Удар пришелся на район Азимие и привел к частичным разрушениям конструкции.

После атаки в Карадже зафиксированы отключения электричества. Неясно, были ли они вызваны непосредственно разрушением моста или отдельными ударами по другим объектам в городе.

В ответ Иран объявил мосты по всему региону «законными целями». В обнародованном списке потенциальных объектов — мост Арик на шоссе 87 на севере Израиля, соединяющий Нижнюю Галилею с Голанскими высотами, а также инфраструктурные объекты в Кувейте, Абу-Даби, Иордании и Ираке.

Удар по мосту B1 нанесен на фоне продолжающейся волны американо-израильских атак на иранскую инфраструктуру. Ранее сообщалось, что после ударов по нефтехранилищам в Тегеране над городом собрались густые черные тучи и пошел «нефтяной дождь» — осадки, пропитанные нефтью и токсичными соединениями.