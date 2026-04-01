Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

393

 

 

 

 

 

Новости

Иран атаковал Израиль четыре раза за утро: 16 человек пострадали, ребенок в критическом состоянии

The Insider
Фото: איחוד הצלה

Иран возобновил обстрелы Израиля после 21-часовой паузы. С утра по центру страны выпущены ракеты с кассетными суббоеприпасами, пострадали как минимум 16 человек, включая детей. Об этом сообщает израильский 9 канал со ссылкой на национальную спасательную организацию (МАДА).

Первый обстрел был зафиксирован в районе 8 утра по местному времени. На здание в ортодоксальном городе Бней-Брак в центре страны упал касетный суббоеприпас, также зафиксировано падение суббоеприпаса в нескольких местах в Тель-Авиве. 

Здание в Бней-Браке, пострадавшее от касетного суббоеприпаса

В результате второго удара по Израилю о пострадавших не сообщается, однако было повреждено кафе в центре страны.

Третий обстрел зафиксирован около 9 утра. Одна из выпущенных ракет была сбита, вторая упала по пути. По сообщению МАДА, пострадавших нет.

Четвертый обстрел произошел ближе к 10 утра. По предварительным данным, известно о падении обломков ракеты и суббоеприпасов как минимум в пяти точках в центре страны — Холоне, Петах-Тикве и других местах.

Перед этим Иран не наносил удары по территории Израиля в течение 21 часа.

По словам главреда сайта 9 канала Романа Янушевского, сегодня в Израиле ожидается много сирен, поскольку Иран готовился к тому, чтобы помешать израильтянам праздновать Песах. 

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте