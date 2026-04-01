Иран атаковал Израиль четыре раза за утро: 16 человек пострадали, ребенок в критическом состоянии

В результате второго удара по Израилю о пострадавших не сообщается, однако было повреждено кафе в центре страны.

Третий обстрел зафиксирован около 9 утра. Одна из выпущенных ракет была сбита, вторая упала по пути. По сообщению МАДА, пострадавших нет.

Четвертый обстрел произошел ближе к 10 утра. По предварительным данным, известно о падении обломков ракеты и суббоеприпасов как минимум в пяти точках в центре страны — Холоне, Петах-Тикве и других местах.

Перед этим Иран не наносил удары по территории Израиля в течение 21 часа.

По словам главреда сайта 9 канала Романа Янушевского, сегодня в Израиле ожидается много сирен, поскольку Иран готовился к тому, чтобы помешать израильтянам праздновать Песах.