Иран атаковал Израиль четыре раза за утро: 16 человек пострадали, ребенок в критическом состоянии

Иран возобновил обстрелы Израиля после 21-часовой паузы. С утра по центру страны выпущены ракеты с кассетными суббоеприпасами, пострадали как минимум 16 человек, включая детей. Об этом сообщает израильский 9 канал со ссылкой на национальную спасательную организацию (МАДА).
Первый обстрел был зафиксирован в районе 8 утра по местному времени. На здание в ортодоксальном городе Бней-Брак в центре страны упал касетный суббоеприпас, также зафиксировано падение суббоеприпаса в нескольких местах в Тель-Авиве.
В результате второго удара по Израилю о пострадавших не сообщается, однако было повреждено кафе в центре страны.
Третий обстрел зафиксирован около 9 утра. Одна из выпущенных ракет была сбита, вторая упала по пути. По сообщению МАДА, пострадавших нет.
Четвертый обстрел произошел ближе к 10 утра. По предварительным данным, известно о падении обломков ракеты и суббоеприпасов как минимум в пяти точках в центре страны — Холоне, Петах-Тикве и других местах.
Перед этим Иран не наносил удары по территории Израиля в течение 21 часа.
По словам главреда сайта 9 канала Романа Янушевского, сегодня в Израиле ожидается много сирен, поскольку Иран готовился к тому, чтобы помешать израильтянам праздновать Песах.