Аргентина выслала иранского дипломата после заявления Тегерана о причастности Милея к ударам по Ирану

Аргентина объявила поверенного в делах Ирана Мохсена Техрани персоной нон грата и потребовала покинуть страну в течение 48 часов, сообщил МИД республики в четверг, передает Reuters.

Поводом стало заявление иранского внешнеполитического ведомства, опубликованное в среду, — в нем президент Аргентины Хавьер Милей и глава МИД Пабло Кирно были обвинены в соучастии в военных ударах по Ирану. Аргентинская сторона расценила это как «ложные, оскорбительные и необоснованные обвинения» в адрес республики и ее высших должностных лиц.

Решение о высылке дипломата совпало по времени с другим демаршем Буэнос-Айреса. В начале недели правительство Милея признало Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Аргентина внесла КСИР в публичный реестр лиц и организаций, связанных с террористической деятельностью и ее финансированием, что влечет замораживание активов и ограничение доступа к финансовой системе страны. Милей, называющий себя «самым сионистским президентом в мире» и союзником Дональда Трампа, после начала американо-израильской военной операции против Ирана в феврале открыто заявил, что Иран — враг Аргентины.

Иранские государственные СМИ были возмущены тем, что Милей «пересек непростительную красную черту», и назвали Аргентину «инструментом Израиля и США».