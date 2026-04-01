Иранские власти ввели в страну иракское ополчение для подавления потенциальных протестов — Iran International

Иран перебрасывает на свою территорию бойцов иракского шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» для подавления возможных протестов. Об этом сообщает телеканал Iran International со ссылкой на очевидцев и правозащитников. Вооруженные формирования были замечены в Абадане, Хорремшехре и Ахвазе на юго-западе страны, а также в провинциях Илам и Бушер. Очевидцы описывали колонны пикапов Hilux с флагами ополчения и выставленные на маршрутах следования блокпосты КСИР, препятствовавшие съемке.

Правозащитно-правовой центр «Дадбан» предупредил, что цель переброски — участие в карательных операциях против населения. Организация указала на статью 146 Конституции Ирана, запрещающую размещение иностранных вооруженных сил на территории страны, и квалифицировала присутствие ополченцев как незаконное. Жители Абадана уточнили в разговоре с телеканалом, что около половины второго ночи 30 марта бойцы прибыли на базу «Басидж» в центре города. Часть сил разместили в складских помещениях компании «Арванд» в Дехлоранском уезде Илама и в гостинице «Персидский залив» в Генаве. В Бендер-Аббасе иракские ополченцы, по имеющимся данным, поселились в жилых домах, принадлежащих офицерам КСИР.

Появление «Хашд аш-Шааби» вызвало волну страха и возмущения среди населения, отмечает Iran International. Жители называли ополченцев террористами, вспоминали январские убийства протестующих и возмущались расходами на содержание иностранных боевиков в условиях экономического кризиса. В социальных сетях произошедшее расценивали как нарушение суверенитета страны и подготовку к новому витку репрессий.

Как отмечается, неоднозначно произошедшее восприняли и в самом Ираке. Член комитета по безопасности иракского парламента шейх Абдалла аль-Джугайфи подтвердил в интервью Iran International, что в течение нескольких дней ополчение с поднятыми флагами переправляло в Иран финансовую и нефинансовую помощь, и предупредил об угрозе новых американских санкций против Багдада. Заместитель директора иракского Центра стратегических исследований Джалиль аль-Лями заявил, что переброска означает фактический конец балансирования Багдада между Вашингтоном и Тегераном. По оценке аль-Лями, присутствие иракского ополчения внутри Ирана расширяет перечень возможных целей для ударов по иракской территории и толкает страну к открытой конфронтации.

Протесты в Иране начались в декабре 2025 года. После жесткого подавления январских выступлений в стране продолжаются репрессии: массовые аресты, обыски, смертные казни и давление на семьи задержанных. По подсчетам Human Rights Activists News Agency, к середине февраля под стражу попали около 49 тысяч человек.