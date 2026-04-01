Экономика России сократилась на 1,5% в феврале — Минэкономразвития

ВВП России в феврале 2026 года снизился на 1,5% в годовом выражении после падения на 2,1% в январе. Такие оценки приводит Минэкономразвития в справке о текущей ситуации в экономике.

При этом ряд ключевых отраслей также продолжает демонстрировать снижение. Промышленное производство сократилось на 0,9% в годовом выражении, а обрабатывающая промышленность — на 2,8%. Особенно заметное падение сохраняется в строительстве: объем работ в феврале снизился на 14,0% после падения на 16,0% в январе.

Среди позитивных сигналов — рост добывающего сектора (+0,9% год к году) и частичное восстановление грузооборота транспорта, который сократился на 1,6% против 5,8% месяцем ранее.

Также сохраняется рост потребительской активности: совокупный оборот торговли, услуг и общепита увеличился на 1,2% в реальном выражении. Однако темпы замедляются — в январе рост составлял 1,9%.

Инфляция в феврале составила 5,91% год к году (6,0% в январе). При этом цены на потребительские товары за первые три месяца 2026 года выросли на 2,95%.

Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования отмечают, что даже на фоне высоких цен на сырье эффект для экономики остается умеренным: рост экспортных доходов в основном уходит в потребление и импорт, тогда как инвестиции вне сырьевого сектора сокращаются. В центре предупреждают о риске «голландской болезни» — ситуации, при которой выгоды от сырьевого экспорта концентрируются в отдельных отраслях и почти не распространяются на экономику в целом.

Ранее Минфин сообщал, что дефицит федерального бюджета за январь–февраль 2026 года составил 3,449 трлн рублей — это около 91% от запланированного на весь год уровня. Доходы бюджета сократились на 10,8% в годовом выражении, при этом нефтегазовые поступления упали почти вдвое из-за низких цен на нефть.

На этом фоне власти обсуждают сокращение расходов примерно на 10%, чтобы сдержать рост дефицита. По данным Reuters и «Ведомостей», под урезание могут попасть инфраструктурные проекты и часть гражданских программ, тогда как военные расходы и социальные обязательства сокращать не планируется.