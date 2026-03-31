Новости

МИД РФ подтвердил гибель в СИЗО Таганрога в 2023 году гражданина Польши, задержанного в оккупированном Мелитополе

The Insider
МИД России официально подтвердил, что гражданин Польши Кшиштоф Галос погиб в 2023 году в СИЗО № 2 Таганрога. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza со ссылкой на сына погибшего, Павла. Он рассказал журналистам, что Россия ответила на польские дипломатические ноты, подтвердив смерть Галоса, а сам Павел получил эту информацию от польского министерства иностранных дел. 

Пресс-секретарь МИДа Польши Марцин Вивер подтвердил это в ответ на запрос газеты. Он отметил, что Россия нарушила действующие правила и дипломатические соглашения, не уведомив Польшу ни о задержании, ни о гибели ее гражданина. Из документов, направленных российскими чиновниками в польское посольство в Москве, следует, что Галос был арестован в оккупированном Мелитополе «за противодействие специальной военной операции» и отправлен в СИЗО Таганрога, где и умер 4 июля 2023 года. В качестве причин смерти указана «кардиомиопатия неизвестной этиологии», которая привела к отеку мозга и легких и острой сердечно-сосудистой недостаточности. Тело Галоса похоронено 14 июля 2023 года на кладбище Таганрога. Свидетельство о смерти, выданное местным загсом, датировано 17 июля. Семье погибшего документ так и не передали. 

Галос въехал в Украину 14 апреля 2023 года на своей машине. В последний раз его видели через несколько дней в районе Запорожской АЭС. Незадолго до отъезда он побывал в Варшаве на акции в поддержку Украины. 20 апреля 2023 года он был задержан украинскими солдатами на контрольно-пропускном пункте в селе Григоровка Запорожской области, которые не позволили ему пересечь линию фронта, однако в тот же день он сделал это через другой КПП и был задержан уже российскими солдатами. По рассказам украинских заключенных, содержавшихся вместе с Галосом в Таганроге, его регулярно избивали и пытали, в том числе из-за происхождения. 

