В понедельник, 30 марта, ФБР заявило, что нападение на синагогу в Вест-Блумфилде (пригород Детройта, штат Мичиган) было «вдохновлено» ливанским шиитским движением «Хезболла». Об этом сообщает The New York Times. 12 марта водитель грузовика направил его в здание синагоги, вступив в перестрелку с охраной и вызвав пожар.

Нападавшего звали Айман Мохамад Газали. Ему был 41 год, он родился в Ливане и получил гражданство США. Газали работал в ливанском ресторане в другом пригороде Детройта — Дирборн-Хайтсе. За несколько дней до теракта четверо его родственников погибли во время израильского авиаудара по Ливану. Израиль заявил, что брат Газали Ибрагим, погибший при ударе, был одним из командиров «Хезболлы», однако не привел доказательств. При этом был ли сам Газали членом движения — неизвестно, ранее в поле зрения правоохранительных органов он не попадал.

Как заявила на пресс-конференции Дженнифер Руньян, специальный агент, возглавляющая отделение ФБР в Детройте, перед тем, как въехать в здание синагоги, Газали несколько часов просидел в автомобиле, отправив за это время 19 сообщений своей сестре, предположительно, в Ливан. На одном из видеороликов, отправленных за несколько минут до нападения, Газали говорит по-арабски: «Я убью столько, сколько смогу». Представители ФБР заявили, что сообщения подтверждают, — Газали разделял идеологию «Хезболлы», также он, по их словам, публиковал соответствующий контент в соцсетях, однако неизвестно, получал ли он инструкции от движения напрямую.

«Террористическая пропаганда призвана активизировать так называемых одиночек, чтобы они действовали от имени террористической организации», — заявил прокурор Джером Ф. Горгон-младший, подчеркивая, что с юридической точки зрения то, поддерживал ли Газали связь с «Хезболлой», значения не имеет.

При синагоге находятся детский сад и школа, которые посещают около 140 детей, все воспитанники были эвакуированы и переданы родителям. Никто не погиб, но один из охранников получил травмы. В задней части грузовика нашли большое количество пиротехники.