Водитель грузовика, въехавший в синагогу в Детройте, погиб в перестрелке с охраной. Других жертв нет, полиция ищет взрывчатку

Водитель, 12 марта въехавший на грузовике в здание синагоги в пригороде Детройта Вест-Блумфилд, штат Мичиган, погиб во время перестрелки с охраной. Неизвестно, был ли он застрелен или совершил самоубийство. Больше никто не погиб, один из охранников был сбит машиной и получил травмы, его доставили в больницу. Об этом сообщает Reuters.

При синагоге находились детский сад и школа, которые посещали около 140 детей, все воспитанники были эвакуированы и переданы родителям. Нападавший имел при себе винтовку, после столкновения в машине что-то загорелось. CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что в задней части грузовика преступника было обнаружено большое количество взрывчатки. Официально полиция этого пока не подтверждала, обследование места преступления продолжается.

Шериф округа Окленд Майкл Бушар в разговоре с журналистами обещал предоставить усиленную охрану всем учреждениям в этом районе:



«Мы говорим уже две недели о том, что такое к сожалению, может произойти. Так что подготовки было достаточно. Все еврейские учреждения в этом районе будут иметь гораздо больше охраны до выяснения ситуации».

