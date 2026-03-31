Новости

Пользователи Telegram в России начали получать сообщения о том, что оформить подписку Premium «может стать технически невозможно»

Российские пользователи мессенджера Telegram начали получать уведомления о том, что «в ближайшее время» оформить подписку Premium станет «технически невозможно». Ранее СМИ писали, что власти планируют заблокировать мессенджер 1 апреля. 

Сообщения появились в чате с ботом, через который оформляется подписка. Пользователям из России предлагают оформить подписку сразу на два года со скидкой 57%. 

Сделать это рекомендуют именно до 1 апреля: в одном из вариантов уведомлений, которое высвечивается вверху экрана, говорится, что 31 марта — «последняя возможность» оплатить Telegram Premium. 

Фото: SOTAvision

Как ранее писали РБК, The Bell, а также близкий к силовикам Telegram-канал Baza, российские власти еще в феврале приняли решение о полной блокировке мессенджера с начала апреля. На протяжении последнего месяца пользователи в России регулярно жалуются на его некорректную работу. Параллельно с этим продвигается контролируемый государством мессенджер MAX.

Тем временем основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал удаление из AppStore нескольких VPN-клиентов и приложений для обхода блокировок. Как минимум в одном из случаев это было сделано по требованию Роскомнадзора. 

В своем Twitter Дуров написал

«Компания Apple только что удалила несколько VPN-приложений из российского App Store — в частности, те, которые помогали пользователям обходить цензуру на основе DPI в России. Это не круто, Apple».

В Минцифры снизить использование VPN в России называют одной из задач. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев. В то же время он заверил, что вводить административную ответственность за него в России не планируется: 

«Обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится. Обсуждаемые сегодня меры являются сложным компромиссом. Конечно, мы понимаем все последствия, но все другие варианты гораздо хуже».

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

