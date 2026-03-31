Пользователи Telegram в России начали получать сообщения о том, что оформить подписку Premium «может стать технически невозможно»

Как ранее писали РБК, The Bell, а также близкий к силовикам Telegram-канал Baza, российские власти еще в феврале приняли решение о полной блокировке мессенджера с начала апреля. На протяжении последнего месяца пользователи в России регулярно жалуются на его некорректную работу. Параллельно с этим продвигается контролируемый государством мессенджер MAX.

Тем временем основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал удаление из AppStore нескольких VPN-клиентов и приложений для обхода блокировок. Как минимум в одном из случаев это было сделано по требованию Роскомнадзора.

В своем Twitter Дуров написал:

«Компания Apple только что удалила несколько VPN-приложений из российского App Store — в частности, те, которые помогали пользователям обходить цензуру на основе DPI в России. Это не круто, Apple».

В Минцифры снизить использование VPN в России называют одной из задач. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев. В то же время он заверил, что вводить административную ответственность за него в России не планируется: