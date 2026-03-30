Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

407

 

 

 

 

 

Новости

В Москве арестовали четырех участников митингов против интернет-блокировок — одного из них дважды избили

The Insider
Задержанный Владислав Азарочкин / Фото: SotaVision

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал троих участников митинга против интернет-блокировок на Болотной площади — Владислава Азарочкина, Александра Шелестова и Сюзанну (фамилия не раскрывается) по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КОаП). Владислава и Александра арестовали на 15 суток, Сюзанну — на 10. Об этом сообщает правозащитный проект «Слово защите». 

Кроме того, Мещанский суд Москвы арестовал на 15 суток задержанную на митинге Екатерину Вагнер. Она обвиняется в «неповиновении полиции» (ч. 1 ст.19.3 КоАП РФ) и «нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия» (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). 

По словам адвоката Вагнер, ее подзащитная не участвовала в несанкционированных действиях, а просто  гуляла со своими племянниками. Ее племянник, Артур Вагнер, является инвалидом второй группы. Он был задержан вместе с тетей, но впоследствии отпущен. По его словам, в отделе полиции ему угрожали избиением и тем, что его «посадят на бутылку» и снимут это на видео. В результате, как утверждает защита, под давлением Артур был вынужден дать показания против тети, заявив, что она «агитировала его пойти на митинг». Также сообщается о похищении у него банковской карты.

Адвокат Азарочкина сообщил, что его подзащитного избили сотрудники полиции в машине. После суда Азарочкин успел позвонить своей девушке и сказал, что его продолжают избивать в автозаке. В полиции это отрицают.

Шелестов заявил в суде, что в отделе его называли координатором митинга, требовали разблокировать телефон и в течение часа изучали его содержимое. Он подчеркнул, что не имеет отношения к организации акции.

Сюзанна рассказала, что просто находилась на площади и не выкрикивала никаких лозунгов. По ее словам, в протоколе указано, что она бранилась, хотя она это отрицает. Девушка также сообщила, что записи с нательных камер, которые могли подтвердить ее слова, суд отказался изучать.

Всего на всероссийских акциях против интернет-блокировок задержали не менее 18 человек, сообщает «ОВД-Инфо». По данным правозащитного проекта,  13 человек были задержаны в Москве, 2 — в Петербурге, 2 — в Калуге и 1 — в Воронеже. Среди задержанных были четверо несовершеннолетних, двоих человек избили. По информации издания SotaVision, один из задержанных в Москве вышел на площадь с плакатом «Нет войне». 

29 марта в России должны были пройти согласованные митинги против интернет-блокировок, однако власти запретили все заявленные акции. По подсчетам The Insider, как минимум шесть организаторов акций арестованы, двое были задержаны, еще на четырех оказывали давление. 

О проведении всероссийских акций 29 марта объявил экс-руководитель штаба Бориса Надеждина Дмитрий Кисиев. Всего его штаб подал уведомления в 28 городах в 17 регионах. Параллельно в Москве и Петербурге митинги на ту же тему пытались провести и участники Telegram-канала и чата «Алый лебедь», появившихся в середине марта.

Несмотря на запреты властей акции всё равно состоялись в нескольких городах России. 

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте