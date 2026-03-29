На акциях против интернет-блокировок в России задержали не менее 18 человек, двоих избили — «ОВД-Инфо»

Фото: «Бумага»

В России по итогам акций против интернет-блокировок задержали не менее 18 человек, сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо». Больше всего задержаний произошло в Москве — 13 человек, еще двоих задержали в Петербурге, двоих — в Калуге и одного — в Воронеже. Среди задержанных, по данным правозащитников, как минимум четверо несовершеннолетних.

В Москве задержания начались на Болотной площади, где утром прошла акция протеста. Среди первых задержанных оказался 72-летний советский диссидент Александр Подрабинек, которого отпустили спустя три часа. К вечеру силовики начали вытеснять людей с площади и задержали не менее 11 человек. По данным «ОВД-Инфо», к части задержанных в отделах полиции не пускали адвокатов.

Двое задержанных в Москве заявили о насилии со стороны силовиков. Артур Вагнер, имеющий инвалидность второй группы, рассказал, что его избили в ОВД «Мещанский» и заставили дать показания против своей тети. По его словам, полицейские били его по затылку и угрожали. Другой задержанный, Владислав Азарочкин, сообщил, что его избили в отделе полиции по району Якиманка, а также угрожали пытками и изнасилованием. Его планируют оставить в отделе на ночь.

В Петербурге на площади Ленина у Финляндского вокзала задержали двоих участников акции, одного из них позже отпустили после угроз составить протокол и отправить в военкомат. В Калуге силовики задержали политика Константина Ларионова и волонтерку, расклеивавших листовки против блокировок, их отпустили без протоколов. В Воронеже из-за одиночного пикета задержали активиста Никиту Несмеянова, его также отпустили без составления протокола.

Акции 29 марта проходили на фоне запрета властями всех заявленных митингов против интернет-блокировок. Ранее, по подсчетам The Insider, как минимум шесть организаторов акций были арестованы, еще на нескольких оказывали давление. Призывы выйти на протесты распространялись, в частности, через движение «Алый лебедь», часть его участников сообщала о слежке и покинула Россию. 

