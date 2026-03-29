4140

 

 

 

 

 

В России запретили все акции против интернет-блокировок: как минимум шесть организаторов акций арестованы

The Insider
Пикет партии КПРФ в Перми, март 2026 года. Фото: Telegram-канал КПРФ

29 марта в России должны были пройти митинги против интернет-блокировок, однако власти запретили все заявленные акции, об этом сообщает «ОВД-Инфо». По подсчетам The Insider, как минимум шесть организаторов акций арестованы, двое были задержаны, еще на четырех оказывали давление. 

По данным правозащитников, последнюю ранее разрешенную акцию отменили в Пензе — даже несмотря на то, что она планировалась в гайд-парке, где согласование не требуется. Власти объяснили отказ тем, что на площадке якобы запланирована тренировка по катанию на роликах. МВД России также предупредило об административной и уголовной ответственности за участие в митингах.

В Москве пятерых участников движения «Алый лебедь» — Евгения Ладыгина, Александру Мещерякову, Максима Хейфеца, Никиту Уланова и Артема Неверова — арестовали на 15 суток. 

Ранее к администраторке московского чата «Алый лебедь» Софии Чепик приходила полиция: ее забрали из дома, провели «профилактическую беседу» и отпустили с «предостережением о недопустимости нарушения закона». 

Вместе с тем дома у участника «Алого лебедя» и главного организатора митинга в Москве Степана Разина провели обыск. После этого Разин уехал из России вместе с другим участником движения, который заметил за собой слежку. 

В Якутске задержали активиста Алексея Попова, подавшего заявку на митинг. В Томске заявителя акции Антона Исакова задержали по статье о «мелком хулиганстве», ранее ему выдали предостережение и повестку в военкомат. В Волжском организаторка Варвара Луч отменила акцию после предупреждения о «недопустимости экстремизма» и давления на ее работодателя.

В Ростове-на-Дону заявителя митинга Евгения Маковоза арестовали на 10 суток.

Как отмечает «ОВД-Инфо», в сети также распространяются фейковые сообщения о якобы согласованных акциях. 

О проведении всероссийских акций 29 марта объявил экс-руководитель штаба Бориса Надеждина Дмитрий Кисиев. Всего его штаб подал уведомления в 28 городах в 17 регионах. Параллельно в Москве и Петербурге митинги на ту же тему пытались провести и участники Telegram-канала и чата «Алый лебедь», появившихся в середине марта. По данным издания «Вот Так», это движение может быть связано с провластными и силовыми структурами и заниматься провокацией. 

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

