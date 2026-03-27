Пятерых заявителей акций против блокировок интернета арестовали в Москве

Московские суды за последние два дня отправили под административный арест пятерых организаторов митингов против интернет-блокировок. Им вменили «участие в несанкционированном мероприятии на Болотной площади», которое еще не прошло.

Пресс-служба московских судов сообщила об аресте четырех человек — Евгения Ладыгина, Александры Мещеряковой, Максима Хейфеца и Никиты Уланова. Об аресте еще одного — москвича Артёма Неверова — сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на знакомую молодого человека.

Всем им вменили статью о неповиновении законному требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП) за участие «в несанкционированном мероприятии против блокировок интернета на Болотной площади». Об этом говорится и в публикациях пресс-службы судов в Telegram-канале по делам четверых из арестованных.

При этом в уже опубликованных постановлениях по делам Хейфеца и Уланова (заседания по их арестам прошли еще 26 марта) этих формулировок нет. В случае Хейфеца, например, говорится, что тот якобы отказался предоставить документы сотрудникам полиции, «вел себя агрессивно, размахивал руками». Та же самая формулировка — «отказ предъявить документы» — фигурирует и в постановлении об аресте Уланова. Документы по делам других троих арестованных еще не были опубликованы.

Как отмечает «ОВД-Инфо», речь идет об анонсированном на воскресенье, 29 марта, митинге против интернет-блокировок, который должен был пройти на Болотной площади в Москве. Все арестованные были в числе заявителей на проведение акции от движения «Алый лебедь».

О движении «Алый лебедь» стало известно в середине марта на фоне ужесточившихся ограничений интернета российскими властями. В соцсетях появилось множество видео с призывами 29 марта выходить на улицы в разных городах — например, на Болотную площадь в Москве.

По меньшей мере еще двое администраторов чатов движения также столкнулись с давлением силовиков — это 19-летняя София Чепик и Степан Разин. Чепик силовики отпустили после 40-минутной беседы. Разин, который был в числе тех, кто подавал уведомление о проведении митинга на Болотной площади, уехал из России.