В Москве проходит неразрешенный митинг против интернет-блокировок — как минимум трое задержаны

The Insider
Фото: SotaVision

Фото: SotaVision

В Москве на Болотной площади проходит неразрешенный митинг против интернет-блокировок. На месте стоят четыре автозака и один автомобиль Росгвардии, большая часть площади перекрыта из-за ремонтных работ. Об этом сообщает корреспондент SotaVision с места событий. 

По данным издания, задержаны два человека. На набережной напротив Болотной площади у участников акции проверяют документы. Полиция и Росгвардия также дежурят на проспекте Сахарова. Издание не сообщает, сколько человек участвуют в акции, и не публикует фотографии людей. 

Ранее «ОВД-Инфо» сообщили, что на митинге против интернет-блокировок в Москве был задержан 72-летний правозащитник, писатель и публицист Александр Подрабинек. Поводом для задержания стало то, что он фотографировал собравшихся людей. Задержанного доставили в ОВД по району Якиманка. По словам полицейских, Подрабинек «задержан для получения информации о предыдущих преступлениях».

29 марта в России должны были пройти согласованные митинги против интернет-блокировок, однако власти запретили все заявленные акции. По подсчетам The Insider, как минимум шесть организаторов акций арестованы, двое были задержаны, еще на четырех оказывали давление. 

О проведении всероссийских акций 29 марта объявил экс-руководитель штаба Бориса Надеждина Дмитрий Кисиев. Всего его штаб подал уведомления в 28 городах в 17 регионах. Параллельно в Москве и Петербурге митинги на ту же тему пытались провести и участники Telegram-канала и чата «Алый лебедь», появившихся в середине марта.
 

