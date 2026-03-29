Нетаньяху распорядился расширить буферную зону на юге Ливана и заявил о новой стратегии превентивных ударов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал распоряжение расширить буферную зону на юге Ливана. По его словам, это необходимо, чтобы предотвратить возможное проникновение боевиков и отодвинуть силы «Хезболлы» от границы, с которой ведется огонь противотанковыми ракетами по израильской территории.

Заявление прозвучало по итогам совещания в Северном командовании с участием министра обороны, начальника Генштаба и командования округа. Нетаньяху заявил, что Израиль ведет «многозонную кампанию» против Ирана и связанных с ним группировок и действует «глубоко на территории противника».

По его словам, Израиль изменил свою концепцию безопасности и перешел к инициативным действиям. Он утверждает, что израильские силы уже создали буферные зоны в Сирии, секторе Газа и Ливане. Фактически речь идет о расширении военного присутствия за пределами границ Израиля.

«Мы — действующая сторона, мы — нападающая сторона, мы — инициирующая сторона, и мы находимся глубоко на их территории. Я сказал, что мы изменим облик Ближнего Востока, и мы это сделали. Но мы также изменили наше представление о безопасности. Мы инициируем, мы нападаем и создали три глубоких пояса безопасности на территории врага», — заявил Нетаньяху.

Он также добавил, что «Хезболла», ХАМАС и Иран ослаблены, однако признал, что у «Хезболлы» сохраняется возможность обстрелов. По его словам, на совещании обсуждались способы устранения этой угрозы.

Премьер отметил, что не может раскрывать детали обсуждений, но заявил о намерении изменить ситуацию на севере. Он обратился к жителям северных районов Израиля с призывом к терпению и пообещал им государственную поддержку, а также поблагодарил военных, включая резервистов, участвующих в боевых действиях более двух лет.