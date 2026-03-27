Глава Генштаба ЦАХАЛ предупредил правительство, что армия «рухнет сама собой» из-за нехватки личного состава

The Insider
Эяль Замир. Фото: Xinhua

Начальник Генштаба Израиля Эяль Замир предупредил правительство, что армия страны «рухнет сама собой» из-за накопившихся проблем, включая нехватку личного состава. Как пишет The Times of Israel, ссылаясь на израильский «13-й канал», генерал заявил об этом на заседании Военно-политического кабинета Израиля 25 марта.

«Армии обороны Израиля сейчас необходимы закон о призыве, закон о резервной службе и закон о продлении обязательной службы. В скором времени Армия обороны Израиля не будет готова к выполнению своих обычных задач, и резервная система не выдержит», — приводит «13-й канал» слова Замира.

Глава Генштаба и ранее предупреждал о нехватке личного состава. Так, в январе он отправил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и другим высокопоставленным чиновникам письмо с предупреждением о том, что нехватка солдат может нанести ущерб боеспрособности ЦАХАЛ в самом ближайшем будущем. По оценкам военных, ЦАХАЛ не хватает примерно 12 тысяч человек.

В июне 2024 года Верховный суд Израиля постановил, что освобождение от военной службы для студентов харедимских ешив не имеет законных оснований. По имеющимся данным, примерно 80 тысяч годных к службе мужчин-ортодоксов в возрасте 18–24 лет не служили в армии. Партии, представляющие интересы ортодоксов, пытаются провести закон, запрещающий призывать представителей общины в армию.

С октября 2023 года ЦАХАЛ ведет военную операцию в секторе Газа, начатую после теракта ХАМАС 7 октября. Кроме того, Армия обороны Израиля ведет военные действия против «Хезболлы» в Ливане и против Ирана.

