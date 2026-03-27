Разведка США подтвердила уничтожение лишь трети ракет Ирана — вопреки заявлениям Трампа о «почти полном разгроме» арсенала

The Insider
Фото: Getty Images

США могут с уверенностью подтвердить уничтожение лишь около трети ракетного арсенала Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на источники в американской разведке. Еще примерно треть ракет, по их оценкам, могла быть повреждена или оказаться недоступной из-за ударов по подземной инфраструктуре, однако точных данных об их состоянии нет.

Эти оценки противоречат публичным заявлениям президента США Дональда Трампа. На заседании кабинета 26 марта он утверждал, что Иран практически лишился ракетного потенциала:

«Мы уничтожили их как военную силу: у них нет авиации, нет флота, осталось очень мало ракет. Мы уничтожили так много — их трудно производить. То же самое с дронами. Руководство уничтожено.

Проблема со стратегическим проливом в том, что даже если мы скажем, что уничтожили 99%, — этого недостаточно. 1% — это ракета, которая может попасть в корпус корабля стоимостью миллиард долларов».

По данным источников Reuters, ключевая сложность в оценке ущерба связана с тем, что значительная часть иранских ракет и пусковых установок размещена в подземных тоннелях и бункерах. Неясно, уничтожены ли они полностью или лишь временно недоступны.

Несмотря на масштабные удары США и Израиля, Иран сохраняет способность наносить удары. В последние дни он запускал баллистические ракеты и дроны по целям в регионе, а также демонстрировал новые возможности, включая удары на дальние расстояния. Это, по оценкам экспертов, может свидетельствовать о том, что Тегеран сохраняет значительную часть арсенала и использует его не полностью.

В Пентагоне при этом заявляют, что интенсивность атак со стороны Ирана снизилась примерно на 90%, а также были уничтожены или повреждены более двух третей объектов, связанных с производством ракет и дронов. Однако точную долю уничтоженного ракетного арсенала американские военные официально не раскрывают.

