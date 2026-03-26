Беспилотники атаковали танкер с российской нефтью в Черном море

Турецкий танкер Altura (IMO: 9292199), шедший с грузом сырой нефти из Новороссийска, стал целью атаки беспилотников примерно в 25 км от пролива Босфор в Черном море. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
Когда именно произошло нападение на судно, неясно. Судя по данным сервиса по отслеживанию судов MarineTraffic, танкер существено сбросил скорость в районе Босфора накануне вечером, 25 марта.
NTV уточняет, что повреждения получила капитанская рубка, машинное отделение было затоплено водой. Никто из 27 членов экипажа не пострадал.
Танкер шел из российского порта Новороссийск, откуда вышел 22 марта. На его борту был миллион баррелей российской нефти марки Urals, уточняет агентство Bloomberg.
Судно шло под флагом Сьерра-Леоне, его менеджер — турецкая Pergamon Denizcilik Isletmeler. Сам танкер находится под санкциями ЕС и Великобритании как судно российского «теневого флота».