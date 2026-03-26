Беспилотники атаковали танкер с российской нефтью в Черном море

Турецкий танкер Altura (IMO: 9292199), шедший с грузом сырой нефти из Новороссийска, стал целью атаки беспилотников примерно в 25 км от пролива Босфор в Черном море. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Когда именно произошло нападение на судно, неясно. Судя по данным сервиса по отслеживанию судов MarineTraffic, танкер существено сбросил скорость в районе Босфора накануне вечером, 25 марта.

NTV уточняет, что повреждения получила капитанская рубка, машинное отделение было затоплено водой. Никто из 27 членов экипажа не пострадал.