Минцифры разработало законопроект, обязывающий маркетплейсы открывать ПВЗ в отделениях «Почты России»

Минцифры разработало законопроект, который обязывает маркетплейсы открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ) в отделениях «Почты России». Как говорится в сообщении министерства, согласно документу, «маркетплейсы, включенные в реестр цифровых платформ, обязаны открывать ПВЗ в почтовых отделениях либо доставлять товары напрямую туда».

Законопроект предусматривает системные изменения в работе «Почты России», отмечается в сообщении. Документ предлагает ввести следующие нововведения. 

  • Квитанции за коммунальные услуги будут по умолчанию направляться в личные кабинеты собственников на Госуслугах. Доставка бумажных квитанций сохранится для пенсионеров и других льготных категорий, а также для граждан, у которых нет учетной записи на Госуслугах.
  • «Почта России» получит право доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах. «Новый подход позволит исключить нежелательную рекламную рассылку и повысить безопасность доставки корреспонденции».
  • В отделениях «Почты России» можно будет продавать безрецептурные лекарства.
  • Банкам запретят взимать комиссию с граждан при оплате услуг в отделениях почтовой связи.
  • «Почта России» сможет привлекать сторонние компании или индивидуальных предпринимателей для доставки коммерческих посылок.
  • Новые требования к почтовым операторам: теперь их уставной капитал должен будет составлять не менее 5 млн рублей, объем собственных средств — от 1 млрд до 2 млрд рублей, финансовое обеспечение рисков — от 100 млн до 200 млн рублей. 

Законопроект направлен на рассмотрение в правительство России.

