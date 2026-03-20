ФАС обязала «Вайлдберриз» и «Озон» уравнять условия для российских и иностранных продавцов

ФАС потребовала от «Вайлдберриз» и «Озон» изменить правила работы с продавцами к 3 апреля, сообщают «Ведомости». Антимонопольная служба установила, что маркетплейсы «дискриминируют отечественных поставщиков» в пользу иностранных, устанавливая для них разные условия, — взимают «экономически необоснованные» комиссии и вкладывают средства в снижение цен на товары без ведома и согласия продавцов.

Чтобы устранить нарушения, площадкам предписано предоставить в ФАС сведения о комиссионных ставках для всех категорий поставщиков — с экономическим обоснованием и без дискриминационных признаков. Кроме того, маркетплейсы обязаны разработать коммерческие политики, регулирующие инвестирование в цены на товары независимых продавцов (таким эвфемизмом описывается практика, когда маркетплейс сам снижает цену товара продавца — за свой счет или за счет скидки, которую «вычитает» из выплаты продавцу — без его согласия). От маркетплейсов потребовали раскрыть источники финансирования, гарантировать равные условия для всех категорий товаров и установить порядок уведомления участников.

Также платформам предстоит пересмотреть пользовательские соглашения и доработать технические механизмы так, чтобы продавцы давали явное добровольное согласие на участие в ценовых акциях. Все документы и изменения должны поступить в ФАС до 3 апреля. Если маркетплейсы проигнорируют предписания, служба перейдет к принудительным мерам антимонопольного регулирования.

В конце января ФАС выявила на маркетплейсах картельный сговор среди продавцов строительных профлистов. Участники координировали цены и условия участия в акциях через общий чат в мессенджере. По итогам анализа ценовой динамики ФАС возбудила дело в отношении двух участников сговора — им грозят административные дела.

Ранее крупные российские офлайн-ретейлеры — в том числе «Детский мир» и «М.Видео — Эльдорадо» — обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ужесточить регулирование маркетплейсов. В письме они раскритиковали площадки за агрессивное снижение цен за счет продавцов, которым при этом поднимают комиссии и штрафы, а также указали, что тарифы для иностранных поставщиков — преимущественно китайских — могут быть в десятки раз ниже, чем для российских.

