ФАС: В Telegram и YouTube запрещено размещать рекламу согласно законодательству

Федеральная антимонопольная служба объявила рекламные интеграции в Telegram и YouTube нарушением закона «О рекламе». Поводом стало введение мер по ограничению доступа к мессенджеру и видеоплатформе — именно на этом основании ФАС квалифицировала любую рекламу на этих площадках как противоправную, пишут «Ведомости».

Действующее законодательство запрещает размещение рекламы на информационных ресурсах, деятельность которых признана нежелательной на территории России, а также на тех, доступ к которым ограничен. Поскольку доступ к Telegram ограничен, служба усматривает нарушение закона в любой рекламной интеграции, опубликованной в мессенджере. Ответственность при этом несут обе стороны — и рекламодатель, и распространитель рекламы.

Аналогичная позиция распространяется и на продукты Meta — Instagram, Facebook и WhatsApp, признанные в России «экстремистскими», — а также на VPN-сервисы. Таким образом, ФАС фактически уравняла YouTube и Telegram с платформами, деятельность которых запрещена, несмотря на то что формально ни видеохостинг, ни мессенджер экстремистскими не признаны.

За нарушение закона о рекламе рекламодателям — юридическим лицам грозит штраф до 500 тысяч рублей, распространителям рекламы — до 20 тысяч рублей. Ведомство рекомендовало участникам рынка провести ревизию контента, размещенного на ресурсах с ограниченным доступом.

Закон о запрете продвижения VPN-сервисов вступил в силу в России с 1 сентября 2025 года. Тогда же были введены запреты на рекламу на ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с российским законодательством. В январе 2026 года ФАС уже вынесла первое решение по делу о рекламе VPN-сервисов — регулятор счел нарушением сам факт размещения в Telegram-канале ссылок на подобные онлайн-сервисы.

