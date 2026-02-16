В правительстве России собираются заставить маркетплейсы идентифицировать покупателей товаров 18+ по биометрии

Вице-премьер Дмитрий Григоренко рассказал о предложении правительства применять биометрическую идентификацию при онлайн-покупках товаров с возрастными ограничениями. Об этом он сообщил по итогам стратегической сессии, посвященной регулированию платформенной экономики, передает РИА «Новости».

По словам Григоренко, необходимо внедрить правила, требующие идентификации покупателя при приобретении товаров категории 18+. В качестве одного из инструментов власти предлагают единую биометрическую систему. Сейчас эти меры обсуждаются с маркетплейсами и другими участниками онлайн-рынка.

В январе правительство опубликовало документ, где включило усиление контроля за доступом детей к товарам для взрослых в Стратегию реализации семейной и демографической политики до 2036 года. План предусматривает подготовку предложений по ужесточению требований к доставке товаров с возрастными ограничениями.

Новые требования должны включать проверку возраста покупателей через биометрию или паспорт. Речь идет о товарах, приобретенных в интернете.

В России уже действует единая биометрическая система (ЕБС), которую развивает «Ростелеком». Власти рассматривают ее как инструмент для дистанционной идентификации граждан при получении госуслуг и банковских операциях.

