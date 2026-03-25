Минцифры планирует увеличить мощность систем, фильтрующих трафик, в 2,5 раза к 2030 году — «Ъ»

The Insider
Фото: РБК

Фото: РБК

Минцифры РФ к 2030 году планирует нарастить пропускную способность технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) в 2,5 раза. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на приказ ведомства. Такая мощность позволит фильтровать весь трафик рунета, считают опрошенные изданием эксперты и участники рынка. 

Пропускную способность автоматизированной системы обеспечения безопасности (АСБИ) увеличат до 954 Тбит/с. Изначально планировалось, что эта цифра к 2030 году достигнет 752,6 Тбит/с. 

Ожидается, что уже в этом году АСБИ будет способна анализировать 100% трафика в рунете. 

Как пишет газета, подобное увеличение мощностей позволит анализировать весь трафик с запасом под его естественный прирост, расширение блокировок и новые методы их обхода. В приказе Минцифры говорится, что расширение мощностей приведет к обеспечению «сетевого суверенитета и информационной безопасности» к 2030 году.

Сейчас у ТСПУ ограниченная мощность — иногда система не справляется с фильтрацией, и трафик идет напрямую. Так произошло, например, в ночь с 22 на 23 марта, когда многие заблокированные сервисы стали доступны вновь. По словам собеседника «Ъ» на телеком-рынке, для системы тогда ввели дополнительные правила фильтрации, с которыми она не справилась. Для решения проблемы «нужно усилить саму систему, установив больше узлов фильтрации, и увеличить мощность». 

По словам аналитиков проекта мониторинга российского интернета «НА СВЯЗИ | Служба техподдержки», увеличение мощностей повлияет на количество блокировок — их станет больше: 

«Сложно говорить о нехватке мощностей для текущих задач — очевидно, что блокировки идут успешно уже сейчас. Увеличение пропускной способности повлияет на увеличение количества блокировок, то есть свободы в интернете станет меньше. Власти говорят о желании фильтровать вообще весь трафик, и, конечно, VPN-сервисы сильно пострадают».

Объем финансирования проекта Минцифры тоже вырастет на 14,9 млрд рублей — до 83,7 млрд. Бóльшую часть этих денег планируют потратить на увеличение пропускной способности и обновление АСБИ.

