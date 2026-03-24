«Интернет в Москве вернули не потому, что система блокировок перегружена, а по решению ФСБ» — Саркис Дарбинян, киберадвокат

Спустя более двух недель ограничений в центре Москвы вновь заработал мобильный интернет, сообщают СМИ и очевидцы (1, 2, 3). По словам жителей столицы, без перебоев сеть работает, помимо прочего, в районе Арбата, Тверской улицы, Бульварного кольца. Официально власти это пока не комментировали.

Ранее мобильные операторы объясняли ограничение доступа мерами безопасности. В некоторых районах абонентам были доступны сайты из «белого списка», в который входят в том числе государственные онлайн-сервисы, страницы ряда банков, маркетплейсов и провластных СМИ.

Накануне аналитики также зафиксировали повышение доступности Telegram в России после почти полной блокировки мессенджера. По данным международного исследовательского проекта OONI, в понедельник количество аномалий при использовании сервиса составило 51%, тогда как в конце прошлой недели показатель почти достиг 80%. Источники журнала Forbes утверждали, что Роскомнадзор перестал полностью справляться с масштабными блокировками популярных ресурсов.

В разговоре с The Insider киберадвокат Саркис Дарбинян усомнился в возможности перегрузить систему и отметил, что включение мобильного интернета в Москве и повышение доступности Telegram вряд ли связаны между собой.

«Telegram работает на базе собственного протокола MTProto, который власти научились весьма успешно детектировать. После определения его трафика по сигнатуре ТСПУ начинает отбрасывать каждый второй или третий пакет данных, что ощущается как замедление и невозможность использования некоторого функционала. Доступность в этом контексте означает, что ТСПУ пропускает чуть больше входящих и исходящих пакетов мессенджера. Пользователи могут это ощущать на уровне того, что какие-то сообщения и вложения уходят чуть лучше, чем еще неделю-две назад. Никаких объективных возможностей замера этого нет. ТСПУ — это черные ящики. Ни сами операторы, ни тем более общественные организации не знают, что там происходит. Пока нет никаких фундаментальных исследований, чтобы утверждать, что какие-то действия сервисов или самих пользователей могут перегрузить систему. Очевидно, что любые фильтры конечны и система может быть перегружена. Однако у нас нет никаких объективных данных, которые бы говорили о том, что система ТСПУ уже задыхается. Отключение мобильного интернета (shutdown) и замедление мессенджера через ТСПУ (throttling) — это два разных процесса, которые осуществляются разными органами и имеют разное целеполагание. Первое делает ФСБ, второе — РКН. Первое все еще кажется временной мерой, а второе — мерой постоянной. Интернет в Москве вернули не потому, что система ТСПУ перегружена, и вовсе не потому, что у государства нет возможности блокировать дальше мессенджеры. Интернет включили, потому что, вероятно, в ФСБ решили, что угрозы больше нет. Какой угрозы боялись чекисты, мы так и не знаем. Может, и правда беспилотников, а может, и еще чего», — объяснил эксперт.

Как писала газета «Коммерсантъ», только первые пять дней ограничения доступа к сети в Москве нанесли ущерб на миллиарды рублей. В первую очередь под удар попал малый и средний бизнес.