Минцифры предложило сделать исключение для силовиков и ученых и разрешить им искать в интернете «экстремистские материалы»

Минцифры внесло поправки к пакету законопроектов, направленных на борьбу с онлайн- и телефонным мошенничеством, который готовится ко второму чтению. Как пишет Forbes, ознакомившись с новой версией пакета, министерство предложило сделать исключение из уже действующих законов и разрешить искать в интернете «экстремистские материалы» в научных целях, а также в рамках работы правоохранительных органов.

Соответствующую поправку предлагается внести в федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности». «Возникла абсурдная ситуация: чтобы найти запрещенный материал и передать его в правоохранительные органы, нужно было формально этот материал найти и идентифицировать, что автоматически подпадало под признаки состава административного правонарушения. Сейчас эту коллизию исправляют», — пояснил изданию председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ (Координационного совета негосударственной сферы безопасности) России Игорь Бедеров.

Второй пакет поправок, направленных на борьбу с онлайн- и телефонным мошенничеством, Госдума приняла в первом чтении в феврале. В нем два десятка инициатив.

В сентябре 2025 года вступили в силу поправки в Кодекс об административных нарушениях, предусматривающие штрафы за поиск в интернете «заведомо экстремистских материалов». Статья 13.53 КоАП РФ предусматривает штрафы в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Первый протокол по этой статье составили в начале ноября на жителя города Каменск-Уральского. Медика Сергея Глухих обвинили в том, что он нашел в интернете «экстремистский материал — графическое изображение шеврона батальона „Азов“». В результате его оштрафовали на 3 тысячи рублей.

