В центре Москвы заработал мобильный интернет — РИА «Новости»

В центре Москвы заработал мобильный интернет, об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, подключиться к сети вновь можно в районах у станций метро «Парк культуры», «Октябрьская», «Арбатская», «Курская», «Площадь революции», «Киевская» и в других локациях в центре города.

С 7 марта мобильный интернет в центральных районах столицы работал с ограничениями. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что это было связано с вопросами безопасности. При этом доступ сохранялся к сайтам из «белого списка», куда входили более 120 сервисов, включая банки, госресурсы и прокремлевские СМИ.