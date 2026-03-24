Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

78

 

 

 

 

 

Новости

Правительство Молдовы одобрило предложение ввести режим ЧС в сфере энергетики из-за российских атак на инфраструктуру в Украине

The Insider
Иллюстрация к материалу

Правительство Молдовы одобрило предложение ввести режим чрезвычайной ситуации в области энергетики сроком на 60 дней. Соответствующий документ передадут для одобрения в парламент. Об этом сообщает агентство Moldpres. 

Причиной такого решения стал обрыв ЛЭП Вулкэнешть Исакча основной магистрали, по которой в Молдову импортируется электроэнергия, она обеспечивает от 60% до 70% потребления правого берега Днестра. Причиной отключения стали атаки российских беспилотников на энергоинфраструктуру Украины.  Рядом с поврежденной линией обнаружили обломки БПЛА – перед тем, как приступить к ремонту, придется выполнить работы по разминированию. 

«То, что происходит сегодня в энергетическом секторе, не случайность. Российские атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру в Украине представляют собой военное преступление, но также и нападение на нас — здесь, в Республике Молдова», — заявил премьер-министр Александр Мунтяну. 

Ранее правительство Молдовы ввело режим экологической тревоги на 15 дней из-за попадания нефти в реку Днестр после российской атаки на Новоднестровскую ГЭС в Украине. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте