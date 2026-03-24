Правительство Молдовы одобрило предложение ввести режим ЧС в сфере энергетики из-за российских атак на инфраструктуру в Украине

Правительство Молдовы одобрило предложение ввести режим чрезвычайной ситуации в области энергетики сроком на 60 дней. Соответствующий документ передадут для одобрения в парламент. Об этом сообщает агентство Moldpres.

Причиной такого решения стал обрыв ЛЭП Вулкэнешть — Исакча — основной магистрали, по которой в Молдову импортируется электроэнергия, она обеспечивает от 60% до 70% потребления правого берега Днестра. Причиной отключения стали атаки российских беспилотников на энергоинфраструктуру Украины. Рядом с поврежденной линией обнаружили обломки БПЛА – перед тем, как приступить к ремонту, придется выполнить работы по разминированию.

«То, что происходит сегодня в энергетическом секторе, не случайность. Российские атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру в Украине представляют собой военное преступление, но также и нападение на нас — здесь, в Республике Молдова», — заявил премьер-министр Александр Мунтяну.

Ранее правительство Молдовы ввело режим экологической тревоги на 15 дней из-за попадания нефти в реку Днестр после российской атаки на Новоднестровскую ГЭС в Украине.