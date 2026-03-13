Молдова запросила помощь ЕС в борьбе с загрязнением Днестра после российской атаки на украинскую ГЭС

Молдова запросила активацию механизма гражданской защиты ЕС после того, как из-за российской атаки на Новоднестровскую ГЭС в Украине в Днестр попало около 1,5 тонны нефтепродуктов. Об этом сообщает издание M1.

«В рамках этого механизма мы просим европейских партнеров оказать поддержку в быстрой мобилизации групп специалистов и необходимого оборудования для управления ситуацией на местах. Это включает в себя оборудование для улавливания, удержания и сбора нефтяных примесей из воды, а также мобильные станции для анализа качества воды», — заявил премьер-министр страны Александру Мунтяну.

Одновременно в Днестре запретили вылов рыбы. Нефтяные пятна продолжают распространяться вниз по течению. Власти предупредили жителей севера страны о возможном ограничении водоснабжения из-за загрязнения. Для помощи местным властям привлекли военных.

«Сегодня при поддержке Румынии мы уже установили первую плотину, которая способна поглотить все отходы и остановить их распространение. Мы установили здесь два фильтра и уже имеем в наличии абсорбирующий материал. Если у нас будет хотя бы три таких фильтра, то опасность будет устранена», — заявил министр окружающей среды Молдовы Георге Хайдер.