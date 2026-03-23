СБУ установила имя офицера венгерской разведки, руководившего шпионской сетью в Закарпатье

СБУ заявила об установлении личности офицера венгерской военной разведки, руководившего агентурной сетью, которую украинские контрразведчики раскрыли весной прошлого года в Закарпатье. По этим данным, им оказался кадровый разведчик Золтан Андре, сообщила служба в своем Telegram-канале.

Как пишет ведомство, тогда были задержаны двое завербованных им агентов. Оба собирали сведения о военной инфраструктуре региона и общественных настроениях — в том числе о том, как население отреагирует на возможный ввод венгерских войск. Теперь служба установила, что именно Андре лично встречался в Венгрии с одним из своих информаторов и координировал его работу.

Как выяснило следствие, с 2016 по 2020 год Андре работал в Грузии под дипломатическим прикрытием. Вернувшись на родину, он с 2021 года переключился на Украину, в том же году завербовал бывшего военнослужащего из Береговского района и перевел его в «режим ожидания». В сентябре 2024-го агент был «активирован» — ему поручили шпионить в Закарпатье: отслеживать дислокацию украинских подразделений, выявлять позиции систем ПВО, а также искать новых кандидатов для вербовки среди военных и сотрудников правоохранительных органов.

Для поиска агентов Андре использовал, по версии СБУ, в том числе сведения из анкет на венгерское гражданство, которые местные жители подавали в консульские учреждения в Закарпатье. За сотрудничество он обещал деньги и преференции, встречался с источниками преимущественно в собственном автомобиле и работал под оперативным псевдонимом. Одному из потенциальных агентов — действующему военнослужащему ВСУ — по сведениям ведомства, вместо денег предлагались регулярные поставки наркотиков.

После разоблачения венгерской шпионской сети Венгрия объявила его «кампанией по дискредитации венгров» и выслала двух украинских дипломатов, Киев ответил высылкой двух венгерских. В мае венгерский Центр по борьбе с терроризмом (TEK) задержал в Будапеште бывшего первого секретаря украинского посольства Сергея Александрова, обвинив его в шпионаже, — его депортировали в ночное время, сочтя угрозой государственному суверенитету. На фоне обострения отношений между двумя странами венгерские силовики задержали инкассаторов украинского Ощадбанка, перевозивших из Австрии $40 млн, €35 млн и 9 кг золота, — ценный груз был арестован.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поручил Минюсту проверить информацию о вероятной прослушке телефонных разговоров министра иностранных дел Петера Сийярто. Виктор Орбан назвал это «серьезным нападением» на страну. По словам самого главы МИД, к прослушке может быть причастен венгерский журналист, который якобы передал иностранным спецслужбам личные телефонные номера министра. При этом ранее Сийярто отверг обвинения в контактах с Лавровым и назвал их «конспирологическими теориями».